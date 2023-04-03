Кого ждут революционные события: подробный гороскоп на апрель

Апрель будет месяцем перемен, поиска и переосмысления для многих знаков зодиака. В разгар весны их ждут революционные события.

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По словам астрологов, Плутон впервые с 1700-х годов вошел в знак Водолея, открыв эпоху трансформации и перестройки. Полное солнечное затмение 20 апреля будет способствовать правильной реализации стремлений и намерений на следующий год. А уже с 21 апреля снова начнется период ретроградного Меркурия, который продлится до 15 мая.

Овен

В вашу жизнь ворвется ветер перемен. После начала нового астрологического года в прошлом месяце вы почувствуете себя обновленными и перерожденными. Солнечное затмение откроет новые возможности. У вас есть большой потенциал, чтобы достичь цели, поэтому звезды советуют действовать.

Телец

В апреле ретроградный Меркурий войдет в ваш знак. Когда планета замедляется, это означает, что вам нужно следовать ее примеру, обращая пристальное внимание на качество своих мыслей и высшую цель ваших слов. Астрологи советуют быть максимально искренними и честными с окружающими.

Близнецы

Апрельская полная Луна в Весах освещает ваш пятый дом веселья, творчества и наслаждения. Вы будете делать все для того, чтобы вас заметили и отметили. 11 апреля Венера, планета любви, перейдет в ваш знак, открывая дорогу безумным чувствам и романтическим поступкам. Звезды рекомендуют быть разборчивыми по отношению к тем людям, которых вы впускаете в свою жизнь. Ищите надежность, а не легкомыслие.

Рак

Весь апрель активный и агрессивный Марс будет в вашем знаке. Вы будете чувствовать себя немного беспомощными. Используйте эту энергию неэффективности для себя: спросите, за что вы боретесь, буквально и метафорически, профессионально и лично.

Лев

Для Львов апрель ознаменуется путешествиями, знаниями, учебой и новыми достижениями. Вам придется переосмыслить важнейшие вещи. Особое внимание звезды советуют уделить общению. Не будьте слишком самоуверенными, проявляя лидерские качества. В этом месяце пригодится дипломатия и умение обходить острые углы.

Дева

В начале апреля астрологи рекомендуют не упускать возможностей и рискнуть ради высокой цели. Но в период ретроградного Меркурия (с 21 апреля) следует остановиться, задуматься и уделить время ментальному здоровью. Вам придется возобновить незавершенные финансовые дела и продолжить неприятные разговоры.

Весы

В апреле Весы предстанут перед выбором: продолжать игнорировать свои потребности, удовлетворяя прихоти других, или, наконец, выбрать себя? Ваш альтруизм и желание угодить ближнему иногда переходят в самоотречение. Так что придется принять важное решение и иметь дело с последствиями.

Скорпион

В апреле вы наконец-то сможете избавиться от удручающих чувств. Вы наполнитесь творческой энергией и почувствуете поток вдохновения. Это будет время возрождения и очищения, поэтому подготовьтесь к новым разделам в жизни.

Стрелец

Импульсивные Стрельцы в апреле изменят темп жизни. Вы настоящие поборники перемен, но часто идете вперед, не считая последствий. Вы действуете интуитивно, полагаясь на мгновенные прихоти. Звезды рекомендуют проявить больше мудрости и терпения.

Козерог

Плутон перешел из вашего знака в Водолея, и, по словам астрологов, вы наконец-то почувствуете себя свободным. Вы будете открыты для людей и возможностей, волнения отойдут на задний план, весна позволит вам расслабиться и плыть по течению. Звезды прочат очень спокойный и благоприятный для новых начинаний период.

Водолей

Водолеи почувствуют обновление. Плутон, планета радикальной трансформации, вернется в ваш знак по прошествии двухсот лет отсутствия. Сатурн будет двигаться через ваш второй дом ценностей, призывая обратить внимание на то, что важно для вас и ваших родных.

Рыбы

На вас в апреле будут влиять Нептун и Сатурн. И хотя энергия этих двух планет может показаться оппозиционной, они могут работать друг с другом. Вы почувствуете гармонию и будете стремиться к глубинным трансформациям в жизни.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что апрель кардинально изменит жизнь пяти знаков зодиака.

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