Небольшая пауза или финансовая удача: гороскоп на 26 июня для всех знаков зодиака

Водолеи возьмут небольшую паузу и отлично отдохнут. Рыбы получат деньги, на которые еще не рассчитывали.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 26 июня. Узнайте, что ждет вас.

Овен

На повестке дня – важные события, и вам нужно ускориться для того, чтобы все успеть вовремя, поскольку времени совсем мало. Поэтому не распыляйтесь сегодня, сконцентрируйтесь на выполнении главных задач.

Телец

Вам спокойно не сидится на месте, будете испытывать свои возможности, принимать вызовы и вообще ставить очень амбициозные цели. В конце концов, уровень энергии у вас сегодня высокий, так что можете и испытать себя.

Близнецы

Берете на себя ответственность, какие-то важные функции, которые раньше игнорировали и даже отмахивались. А тут вдруг можете решить, что пришло время, когда "самозванцев нам не надо, атаманом буду я".

Рак

Сегодня вами будут восхищаться и чуть ли не ставить на пьедестал. Кто-то говорит вам комплименты, цитирует и даже подражает вашим поступкам или внешнему виду. Конечно, это приятно, лишь бы это не было слишком навязчивым.

Лев

Совет или фраза, которую вы сегодня услышите, в значительной степени способны повлиять на вашу жизнь. Причем, прозвучать она может совершенно случайно, от прохожего, в телевизоре или в очереди. Но это будут столь важные для вас слова, что вы их обязательно выделите.

Дева

Активности вам сегодня противопоказаны, будьте максимально спокойны и расслаблены. Идеальным будет пребывание на природе, где-нибудь в тени, в отпуске, когда вам не нужно никуда бежать и можно насладиться этим летом.

Весы

Обостряются вопросы справедливости. Вы сталкиваетесь с тем, что с вами поступают не совсем честно, и пока не видите, каким образом это можно урегулировать, не знаете к кому обратиться и что сделать, чтобы все было честно и правильно.

Скорпион

Ваше терпение сегодня может лопнуть, и вместо того, чтобы как-то спокойно и взвешенно решать свои вопросы, более склонны решительно разрубить этот гордиев узел. К примеру, уволиться, поругаться, кого-то выгнать или самим уйти, хлопнув дверью.

Стрелец

Настроение в начале недели будет приподнятым, ведь вы сейчас в предвкушении интересных событий, надеетесь на какие-то значительные сдвиги, но не сидите на месте, а тщательно готовите определенную почву под все эти изменения.

Козерог

Держите сегодня язык за зубами, больше слушайте и меньше говорите, поскольку можете невольно сболтнуть что-то такое, что может задеть болезненную тему и превратить привычное общение в громкие разборки и скандальные разрывы отношений.

Водолей

Возможна небольшая пауза, когда вы можете заниматься разными расслабляющими делами. Прекрасно, если вы сейчас как раз отдыхаете на каникулах или в отпуске, а если и работаете, можете себе позволить не слишком напрягаться.

Рыбы

Финансовые поступления сегодня будут хоть и незначительными, но очень важными и обнадеживающими. Возможно, вам сегодня заплатят за какой-то товар или услуги, которые вы только начали предоставлять или продавать.

Как сообщал ОBOZREVATEL, Солнце перешло в знак Рака. Его сезон повышает эмоциональную чувствительность, склонность к романтике и может быть связан с перепадами настроения. Именно с ним связывают склонность людей влюбляться летом.

Июль этого года – это время ретроградной Венеры, которая может помочь вам оценить качество ваших отношений. Понять то, что вы действительно цените и чего хотите. Эти изменения могут пугать, но они необходимы, чтобы начать двигаться вперед, если вы застряли на месте.