Настоящий отдых или хлопоты: гороскоп на 19-20 августа для всех знаков зодиака 

Козероги и Рыбы отлично проведут выходные, позволив себе отдохнуть. Овнам, Близнецам и Весам придется поработать.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 19-20 августа. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Ваша непоседливость заставляет работать в выходные, еще и вовлекать в свою деятельность и своих коллег, и семью, и друзей. В конце концов, создать отличный коллектив на основе своего ближайшего окружения будет очень хорошей идеей.

Телец

Вы почему-то сознательно избегаете общества, отказываетесь, даже если вас приглашают куда-то. Возможно, вы так активно работали, что сейчас не хотите никого видеть. Будет желание полежать, посмотреть фильмы, поспать.

Близнецы

Придется немного поработать для всеобщего блага, так сказать, пожертвовать своим свободным временем. Таким образом вы заслужите в глазах руководства славу добросовестного работника, а это придаст вам определенные бонусы в будущем.

Рак

Можете получить заслуженное признание за свою мудрость и справедливость, вас хвалят и отмечают, или в тайне от вас, или говорят вам прямо в глаза, может, даже перед большим количеством людей.

Лев

Семейные отношения нужно укреплять, и именно сейчас вы будете как раз этим заниматься – встречаться с родственниками, обсуждать семейные вопросы, вспоминать о прошлом и других родственниках, выслушивать старших и любоваться младшими.

Дева

Главной темой выходных будет празднование, вы полностью посвящаете дни какому-то празднику, тщательно готовитесь, командуете, а затем кайфуете. Может случиться небольшое разочарование, поскольку ожидание праздника будет намного лучшим, чем именно праздник.

Весы

Посвящаете много времени на подготовку к зиме. Возможно, будете закупать какие-то продукты или технику, готовить какие-то заготовки на зиму или еще каким-то образом позаботитесь о том, чтобы ваша зима была более стабильной и предсказуемой.

Скорпион

Продолжаете свою бурную деятельность, не можете остановиться даже на выходные. Кого-то убеждаете, доказываете свою правоту, склоняете на свою сторону. Вы настолько увлечены своей деятельностью, что для вас нет отдыха.

Стрелец

Домашние дела не дадут вам скучать, будете вычищать свои шкафы, амбары, погреба и балконы, освобождать место для чего-то нового. И это позволяет вам навести порядок и в своей голове, и чувствовать себя гораздо свободнее.

Козерог

Посвятите все выходные релаксу, позвольте себе максимальное расслабление, постройте свои выходные так, чтобы кто-то за вас работал, если это нужно, а вы спокойно себе прохлаждались в тенечке и максимально отдыхали.

Водолей

Хочется быстрой смены впечатлений, вы не будете сидеть дома под кондиционером, а отправитесь куда-то на подвиги, а еще будете решать немало текущих дел. Залогом успеха станет тщательное планирование и соблюдение сроков.

Рыбы

Не экономьте сейчас на отдыхе, ведь вы заслужили то, чтобы получить сейчас самое лучшее – и процедуры, и место, и окружение, и все те шикарности, которые вам захочется. Позвольте себе оторваться по полной.

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