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Лунный календарь стрижек и окрашиваний на май 2022: какие дни благоприятны для смены образа

Анна Паскевич
Астрология
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Лунный календарь стрижек на февраль 2022 Украина

Лунный календарь стрижек на май 2022 года подскажет, какие дни будут благоприятными для обновления прически. По мнению астрологов, Луна может влиять на рост и состояние волос.

Также считается, что стрижка в "удачное" время поможет привлечь благополучие и удачу и избавиться от негатива. Когда процедуры в парикмахерской будут благоприятными, а когда их лучше отложить, читайте в материале OBOZREVATEL.

По мнению астрологов, Луна может влиять на рост и состояние волос
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Благоприятные дни для стрижки в мае 2022 года

В целом, согласно лунному календарю, благоприятны для стрижки 4, 6, 9, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 26, 27 и 31 мая.

Благоприятны для стрижки 4, 6, 9, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 26, 2 7 и 31 мая
Неблагоприятные дни для стрижки в мае 2022 года

Категорически не рекомендуется стричь волосы 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 21, 22, 23, 25, 28, 29 и 30 мая.

Неблагоприятны для стрижки 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 21, 22, 23, 25, 28, 29 и 30 мая
Благоприятные дни для окрашивания в мае 2022 года

Благоприятными для окрашивания волос в конце весны считаются даты 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 23, 28, 29 и 31 мая.

7, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 23, 28, 29 и 31 мая окрашивание считается благоприятным
Неблагоприятные дни для окрашивания в мае 2022 года

Не рекомендуется окрашивать волосы 2, 3, 4, 5, 6, 18, 20, 21, 25, 27 и 28 мая – эти дни неудачны для подобных процедур.

В некоторые дня мая красить волосы можно при определенных условиях:

Не стоит красить волосы 2, 3, 4, 5, 6, 18, 20, 21, 25, 27 и 28 мая

  • 1 мая – в натуральные оттенки,

  • 7 мая – в золотые или медные,

  • 8 мая – только в темный цвет и только натуральными красителями,

  • 9 мая – в свой натуральный цвет,

  • 15 мая подходит для колорирования,

  • 17 мая – для градуирования,

  • 22 мая можно использовать хну или басму,

  • 23 мая – натуральные красители светлых или рыжих тонов,

  • 24 и 31 мая – осветлять волосы и красить их в светлые оттенки,

  • 10 мая нельзя обесцвечиваться, а 3 и 26 мая – радикально менять цвет волос.

Ранее OBOZREVATEL публиковал посевной лунный календарь на май 2022 года. О том, какие православные праздники отмечают в Украине в конце весны, читайте в материале по ссылке.