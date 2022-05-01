Церковные праздники в мае 2022 в Украине: опубликован православный календарь
В мае 2022 года православные Украины отмечают ряд церковных праздников. Среди них – Радоница, память великомученика Георгия Победоносца, апостола Марка, апостола Иоанна Богослова, святителя Николая.
Кроме того, в мае верующих ожидает несколько однодневных постов. Память каких святых почитают и когда следует придерживаться ограничений, рассказывает OBOZREVATEL.Православные праздники в мае 2022 года
1 мая – Красная горка (Антипасха, Фомин день)
На Антипасху христиане вспоминают о явлении Иисуса Христа апостолу Фоме. Это произошло на восьмой день после Воскресения Спасителя.
3 мая – Радоница
Девятый день после Пасхи, Радоница, считается днем особого поминовения усопших.
6 мая – великомученика Георгия Победоносца
Георгий Победоносец – один из самых известных и почитаемых христианских святых. Жил в третьем столетии в Каппадокии.
8 мая – День святых жен-мироносиц; апостола и евангелиста Марка
Во второе воскресенье после Пасхи церковь вспоминает святых жен, которые были свидетельницами страданий, смерти и Воскресения Иисуса Христа. Им первым явился воскресший Спаситель и благодаря им появилось приветствие "Христос воскресе!".
Марк – один из четверых евангелистов, автор Евангелия от Марка, апостол от семидесяти. Считается основателем александрийской церкви.
9 мая – поминовение усопших воинов
В этот день православные чтят память воинов, отдавшими жизнь на поле боя, защищая свой народ.
13 мая – апостола Иакова Зеведеева
Иаков, сын Зеведеев – один из двенадцати апостолов Иисуса Христа, брат Иоанна Богослова.
14 мая – иконы Богородицы "Нечаянная радость"
Эта икона была написана в память о прощении грешника через святой лик молитвами Божьей Матери.
15 мая – святых Бориса и Глеба
В этот день почитают память о перенесении мощей благоверных князей страстотерпцев Бориса и Глеба, в крещении Романа и Давида.
16 мая – преподобного Феодосия
Преподобный Феодосий – святой 11 века, игумен Киево-Печерского монастыря.
18 мая – празднование иконы Божьей Матери "Неупиваемая чаша", память Великомученицы Ирины
"Неупиваемая чаша" – чудотворная икона Богородицы, происходящая из Введенского Владычного монастыря Серпухова.
Ирина Македонская – святая 1-2 веков, почитаемая в лике великомучеников.
21 мая – апостола и евангелистa Иоанна Богослова
Иоанн Богослов – один из двенадцати апостолов, сын Зеведея, евангелист, брат апостола Иакова.
22 мая – святителя и чудотворцa Николая
Сегодня чтят память о перенесении мощей святителя и чудотворцa Николая из Мир Ликийскиx в Бaри.
24 мая – равноапостольных Мефодия и Кирилла
Братья Кирилл и Мефодий – славянские просветители и проповедники христианства, создатели кириллицы, первые переводчики богослужебных книг на славянский язык.
31 мая – святых отцов семи Вселенских Соборов
Семь Вселенских Соборов – это становление церкви вместе с ее догматами и основами христианского вероучения.Церковные посты в мае 2022 года
Однодневные посты – 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25 и 27 мая.
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