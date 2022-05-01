Церковные праздники в мае 2022 в Украине: опубликован православный календарь

В мае 2022 года православные Украины отмечают ряд церковных праздников. Среди них – Радоница, память великомученика Георгия Победоносца, апостола Марка, апостола Иоанна Богослова, святителя Николая.

Кроме того, в мае верующих ожидает несколько однодневных постов. Память каких святых почитают и когда следует придерживаться ограничений, рассказывает OBOZREVATEL.

1 мая – Красная горка (Антипасха, Фомин день)

На Антипасху христиане вспоминают о явлении Иисуса Христа апостолу Фоме. Это произошло на восьмой день после Воскресения Спасителя.

3 мая – Радоница

Девятый день после Пасхи, Радоница, считается днем особого поминовения усопших.

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6 мая – великомученика Георгия Победоносца

Георгий Победоносец – один из самых известных и почитаемых христианских святых. Жил в третьем столетии в Каппадокии.

8 мая – День святых жен-мироносиц; апостола и евангелиста Марка

Во второе воскресенье после Пасхи церковь вспоминает святых жен, которые были свидетельницами страданий, смерти и Воскресения Иисуса Христа. Им первым явился воскресший Спаситель и благодаря им появилось приветствие "Христос воскресе!".

Марк – один из четверых евангелистов, автор Евангелия от Марка, апостол от семидесяти. Считается основателем александрийской церкви.

9 мая – поминовение усопших воинов

В этот день православные чтят память воинов, отдавшими жизнь на поле боя, защищая свой народ.

13 мая – апостола Иакова Зеведеева

Иаков, сын Зеведеев – один из двенадцати апостолов Иисуса Христа, брат Иоанна Богослова.

14 мая – иконы Богородицы "Нечаянная радость"

Эта икона была написана в память о прощении грешника через святой лик молитвами Божьей Матери.

15 мая – святых Бориса и Глеба

В этот день почитают память о перенесении мощей благоверных князей страстотерпцев Бориса и Глеба, в крещении Романа и Давида.

16 мая – преподобного Феодосия

Преподобный Феодосий – святой 11 века, игумен Киево-Печерского монастыря.

18 мая – празднование иконы Божьей Матери "Неупиваемая чаша", память Великомученицы Ирины

"Неупиваемая чаша" – чудотворная икона Богородицы, происходящая из Введенского Владычного монастыря Серпухова.

Ирина Македонская – святая 1-2 веков, почитаемая в лике великомучеников.

21 мая – апостола и евангелистa Иоанна Богослова

Иоанн Богослов – один из двенадцати апостолов, сын Зеведея, евангелист, брат апостола Иакова.

22 мая – святителя и чудотворцa Николая

Сегодня чтят память о перенесении мощей святителя и чудотворцa Николая из Мир Ликийскиx в Бaри.

24 мая – равноапостольных Мефодия и Кирилла

Братья Кирилл и Мефодий – славянские просветители и проповедники христианства, создатели кириллицы, первые переводчики богослужебных книг на славянский язык.

31 мая – святых отцов семи Вселенских Соборов

Семь Вселенских Соборов – это становление церкви вместе с ее догматами и основами христианского вероучения.

Однодневные посты – 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25 и 27 мая.

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