Посевной лунный календарь на май 2022: какие дни благоприятны для работы в саду и огороде

Посевной лунный календарь на май 2022 года подскажет, как наиболее удачно спланировать работы в саду и на огороде. Так, по мнению астрологов, Луна способна влиять на здоровье и рост растений.

В мае дачников и фермеров ожидает немало различных хлопот. Это время высадки овощей, зелени и цветов в открытый грунт. Также важно обработать сад от вредителей и заняться подкормкой деревьев и кустарников. При этом также следует учитывать погодные условия – северным, восточным и западным областям Украины стоит дождаться теплых дней и стабильной температуры воздуха.

Как выбрать оптимальную дату для сельскохозяйственных работ с учетом влияния Луны, рассказывает OBOZREVATEL.

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Планируя работы на земле, следует помнить, что самыми неблагоприятными считаются дни новолуния и полнолуния. Причем негативное влияние в сумме сохраняется три дня, охватывая день до и день после обновления фазы.

Майское полнолуние выпадает на 16 мая, новолуние – на 30 мая.

В целом благоприятны для посадок и посевов даты 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 23, 24, 27 и 28 мая.

Дни 16, 21, 22, 29, 30 и 31 мая неблагоприятны для любых посевов и посадок.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины ранее спрогнозировал, что урожая в 2022 году хватит даже на экспорт. В то же время прогноз может меняться в зависимости от развития событий в стране.