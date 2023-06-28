Карьерный рывок или проблемы: гороскоп на 28 июня для всех знаков зодиака

Водолеи смогут совершить карьерный рывок, они получат хорошие новости. Овны столкнутся с трудностями, все пойдет не так, как нужно.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 28 июня. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Почему-то вы не можете сегодня раскрыться в полную силу, и это будет огорчать. Впрочем, стоит начать разбираться в причинах этих барьеров, находить виновников, в том числе не исключать, что и вы сами себе препятствуете.

Телец

Напряжение, которое длилось несколько дней, сегодня спадает, все вопросы решаются сами собой, так что вы уже можете выдыхать и отдыхать. По крайней мере, избегать чрезмерной активности, брать отгули или работать дома в расслабленном режиме.

Близнецы

Вам предлагают испытать свои силы в каких-то конкурсах и соревнованиях, и вам достаточно легко удастся одержать победу и занять какие-то призовые места или хотя бы отдельную похвалу жюри или приз зрительских симпатий.

Рак

Волшебным образом вы сегодня попадаете в нужное время в нужное место, где собираются те люди, которые вам нужны. В конце концов, можете назвать себя везунчиком, поскольку вселенная делает все, чтобы вас порадовать.

Лев

Различные хозяйственные дела сегодня занимают все ваше внимание и все ваше время. Иногда вы можете отложить все производственные задачи, поскольку домашние дела требуют полного включения. К примеру, нужно будет вызвать сантехника или электрика.

Дева

Будете сегодня оформлять бумаги, подписывать соглашения, внимательно считать цифры и шансы, словом, предстоит очень важный и даже исторический день, когда вам приходится менять свой статус или приобретать какие-либо права.

Весы

Есть сегодня немного знакомой и стабильной работы, жизненных забот, приятного и делового общения, привычных ритуалов. Из того, что может выделить этот день – ваши контакты с очень сильными людьми, которые вас вдохновляют.

Скорпион

День отличных новостей. Приходит очень утешительная информация, которая хоть и заставит вас изменить планы, но стоит того, чтобы взять отгул, договориться с коллегами и руководством или еще каким-то образом пожертвовать чем-то ради будущего.

Стрелец

На сегодня накопилось очень много разных дел, которые вам срочно нужно решать. И этот день вы можете полностью посвятить этим срочным делам, чтобы уж они за вами не гонялись, тем более что времени на отсрочку уже нет.

Козерог

Вырисовываются какие-то интересные перспективы, но сегодня нужно быть очень внимательными, поскольку велика вероятность попасть в заблуждение, послушать красивые слова и поверить в эти красивые образы, не имеющие ничего общего с действительностью.

Водолей

Можете подняться выше по карьерной лестнице. В конце концов, вам дадут карт-бланш на все свои желания по реорганизации работы, которые вы уже давно высказывали. И у вас появляется больше возможностей и шансов на улучшение работы.

Рыбы

Неспешный и тихий летний день, когда не нужно слишком много работать, тем более, что у вас нет ни сил, ни желания. Впрочем, даже если бы вы хотели как-то активизировать процессы, ничего не получится, поскольку все вокруг тоже не хотят трудиться.

Как сообщал ОBOZREVATEL, Солнце перешло в знак Рака. Его сезон повышает эмоциональную чувствительность, склонность к романтике и может быть связан с перепадами настроения. Именно с ним связывают склонность людей влюбляться летом.

Июль этого года – это время ретроградной Венеры, которая может помочь вам оценить качество ваших отношений. Понять то, что вы действительно цените и чего хотите. Эти изменения могут пугать, но они необходимы, чтобы начать двигаться вперед, если вы застряли на месте.