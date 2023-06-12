Какой знак зодиака скоро ждет прорывной момент: гороскоп Таро

Звезды предвещают всем знакам зодиака непростую неделю. Поэтому поиск дополнительных советов, как лучше провести ближайшие дни, беспокоит многих любителей астрологии. На помощь всегда придут карты Таро.

Видео дня

Одна общая карта расскажет о полной ситуации на этой неделе. А подсказка для каждого отдельного знака раскроет более подробно, как поступать правильно. Узнайте больше о своем прогнозе.

Общая карта – Тройка жезлов

На этой неделе всех ждет настоящая буря блестящих идей. Каждому судьба подарит множество возможностей, как расширить свое мировоззрение. На миг загляните за пределы текущих обстоятельств и подумайте о своем будущем. Что вы себе представляете? Не концентрируйтесь на мелочах, разберетесь с ними по мере возникновения. Ставьте большие цели. Но помните, что самые большие успехи лежат вне зоны комфорта.

Овен – Семерка кубков

Вам не казалось, что вы пытаетесь упорядочить много всего одновременно? У вас есть много конкурирующих приоритетов, и вы не в состоянии справиться как следует с ними всеми. В результате страдают все сферы жизни. Разберитесь, что для вас самое важное, и наведите в делах порядок.

Телец – Семерка жезлов

На этой неделе стойте на своем. Сейчас вы ощущаете какое-то сопротивление или препятствие в своей жизни. Инстинктивно вы хотите отступить и сдаться. Однако важно отстаивать то, во что вы верите. Сложный период закончится, а возможность может больше не выпасть. Соберите всю внутреннюю силу в кулак, чтобы преодолеть все препятствия.

Близнецы – Туз мечей

Момент прорыва для вас наступил. Туман рассеивается и на этой неделе вы видите ситуацию ясно и четко. И она не совсем такая, какой казалась вам раньше. Возможно, кто-то обманывал вас, а может, вы лгали себе. Прекратите это. Только правда позволит вам успешно двигаться вперед к вашим целям.

Рак – Девятка кубков

Вселенная посылает вам сигнал, что все в вашей жизни происходит правильно. Вы довольны работой, отношениями, дружбой и т.д. Ваша эмоциональная чаша наполнена до краев. Остановитесь на мгновение, чтобы взглянуть на все благословения жизни и почувствовать глубокую благодарность за них.

Лев – Башня

Изменения придут оттуда, откуда вы их не ожидали. Вы можете начать противиться им, ведь не все из них будут приятными. Но придется смириться. Это землетрясение покажет, где в вашем фундаменте самые большие трещины и как их закрыть. Примите этот переход и извлеките из него как можно больше полезных уроков.

Дева – Туз пентаклей

Вам открывается множество возможностей в материальном мире. Вы ощущаете, что ваша карьера остановилась? Инвестиции не окупились так, как вы ожидали? Вы не смогли заработать деньги на идее, которая была у вас? Сейчас все должно измениться к лучшему. Будьте готовы увидеть возможности вокруг себя и ухватиться за них. Всё зависит только от вас.

Весы – Двойка кубков

В центре внимания на этой неделе для вас партнерство. Это может быть романтическая связь, дружеская или деловая. Отношения, которые сейчас находятся на ранней стадии, могут перерасти во что-то полезное для всех сторон в долгосрочной перспективе. Вложите в них как можно больше души и смотрите, какие чудесные плоды это приносит.

Скорпион – Тройка кубков

Вам выпала карта праздника и дружбы, поэтому на этой неделе посвятите как можно больше свободного времени своим близким. Это могут быть родные, друзья или коллеги – главное, чтобы вы чувствовали себя среди своих людей. Расслабляйтесь и получайте удовольствие. Это именно то, что вам сейчас нужно.

Стрелец – Дьявол

Грань между удовольствием и болью очень тонкая. Дьявол показывает вам соблазны, активирует вашу теневую сторону и отвлекает от вашего истинного "я". Задумайтесь, не вызовет ли сиюминутное быстрое удовлетворение долгосрочных проблем? Здорово ли ваше поведение? Не слишком ли вы отклонились от выбранного для себя пути?

Козерог – Сила

Даже если вы оказались в сложной ситуации, вам хватит силы духа, чтобы преодолеть проблемы. Легко потеряться в таких эмоциях, как гнев, уныние, страх или стыд, но ваша карта призывает вас подняться над ними, взять жизнь в свои руки. Включите свою эмпатию, станьте воином, сохраняющим контроль не только над собой, но и над ситуацией.

Водолей – Король пентаклей

У вас есть все необходимое для создания изобилия в своей жизни. Поэтому берите идеи, которые вы давно вынашивали и руководствуйтесь ими. Это может быть новый бизнес или инвестиции. Вы давно ждали знака начать двигаться вперед. Вот он. Соберитесь с мыслями и действуйте. Вы получите максимально плодотворный результат.

Рыбы – Двойка мечей

Вы можете чувствовать приступ нерешительности. Откладывать решение какого-то важного вопроса из-за собственной неуверенности в результате. Но проблема сама по себе не решится. И чем дольше вы затягиваете, тем сложнее будут последствия. Поэтому соберите волю в кулак, возьмите на себя ответственность и действуйте.

Ранее OBOZREVATEL публиковал карьерный гороскоп на июнь для всех знаков зодиака.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.