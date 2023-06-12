Неделя будет тяжелой: что ждет всех знаков зодиака. Гороскоп

Неделя с 12 по 18 июня принесет неожиданные изменения и откроет новые возможности. Сразу две планеты, Плутон и Сатурн, будут ретроградными.

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По словам астрологов, учитывая такое большое количество планетарной активности, следует подготовиться к насыщенному и непростому периоду. Овны будут решать денежные вопросы, а Близнецам стоит немного отдохнуть.

Овен

На этой неделе вы сможете успешно решить давнюю проблему. По всей вероятности, придется поработать над новым проектом или рискнуть вложить инвестиции, чтобы получать пассивный доход. Будут споры и недоразумения с семьей.

Телец

Вы будете в центре внимания. Общение – основной мотив недели. Будут важные переговоры, собеседования, встречи и даже выступления на сцене. В конце недели активная энергия пойдет на убыль, поэтому вы сможете больше времени проводить с семьей. Вам захочется заняться обустройством дома.

Близнецы

Вам нужен отдых. Попытайтесь взять отпуск и отойти от выполнения обычных рабочих обязанностей. Это хорошее время, чтобы отключить телефон и отправиться в поход. Если взять отпуск не удастся, готовьтесь к недоразумениям с руководством в конце недели. Не все ваши идеи будут восприняты с одобрением.

Рак

Уделите внимание своему здоровью. Вы в шаге от профессионального выгорания, поэтому найдите смелость сказать "нет", когда ситуация угрожает вашему самочувствию. Проведите время на природе, займитесь творчеством или просто отдохните. В конце недели придется просмотреть расходы в семейном бюджете.

Лев

На этой неделе удача придет в несколько неожиданных формах. Астрологи прочат вероятные служебные романы или начало отношений на расстоянии. Однако это не лучшее время для больших расходов и дорогих подарков. Вы любите быть щедрыми, но сейчас стоит проявить осмотрительность.

Дева

На этой неделе вы сделаете правильный выбор и примете судьбоносное решение. Вам нужен перерыв в работе, поэтому не бойтесь отказаться от истощающих социальных обязательств.

Весы

Вы устали от рутины и охотно согласились бы на новые приключения. Астрологи прочат путешествия, дороги и яркие эмоции. Вам нужно правильно спланировать время, чтобы организовать путешествие, имея ограниченные ресурсы.

Скорпион

Вы найдете новые источники дохода и получите значительную прибыль. Всю неделю вы будете заняты финансовыми делами, планированиями и подсчетами. Важно определить все возможные риски от инвестиций. В скором времени перед вами откроются карьерные перспективы.

Стрелец

Неделя будет тяжелой и эмоционально напряженной. У вас может возникнуть конфликт между тем, во что вы верите, и внешними обстоятельствами. Придется делать судьбоносный выбор. На работе звезды советуют больше верить в себя и свои способности.

Козерог

События этой недели станут началом большого прорыва. Вы можете прочитать книгу, которая изменит взгляды на жизнь или послушать подкаст, который даст совершенно новый взгляд на здоровье. Вы сделаете шаг навстречу физическому и эмоциональному благополучию.

Водолей

Неделя начинается с благоприятного транзита: Солнце в Близнецах и ваш дом романтики образуют полуквадрат к Юпитеру в Рыбах. Для одиноких представителей знака наступает действительно судьбоносный период – есть высокий шанс встретить кого-то особенного. Семейных Водолеев ждут важные разговоры.

Рыбы

Посвятите время семье. На этой неделе у вас может быть запланировано несколько семейных мероприятий. Звезды обещают счастливые и волнующие новости, которые точно вас порадуют. На работе возможны проблемы – ситуация с новым проектом будет идти не по плану.

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