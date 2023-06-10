Кого повысят на работе, а кому светят новые проекты: карьерный гороскоп для всех знаков

Лето часто называют мертвым сезоном для карьеры – все в отпусках, заниматься делами из-за жары не очень хочется. Но астрологи утверждают, что с правильным подходом эта проблема может быть преодолена.

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Они составили карьерный гороскоп для всех знаков зодиака на вторую неделю июня. Узнайте, как вы можете продвинуться в работе именно вы.

Овен

Вы подадите пример коллегам. Ваша преданность делу поможет вам добиться вершин в своей области, и люди вокруг вас поддержат вас. Но не забывайте отдыхать, если хотите получить удовольствие от этого. Это также удобное время для заключения партнерств и поиска инвесторов для бизнеса.

Телец

Вам доверят ответственное рабочее задание. Сделайте все возможное и невозможное, чтобы не сорвать сроки его выполнения. Лучше при этом положиться на свою команду. Чтобы иметь силы хорошо работать, заботьтесь о здоровом питании и не поддавайтесь эмоциям, чтобы принимать правильные решения. В свой отдых привнесите немного романтики, чтобы хорошо освежить мысли.

Близнецы

Вы получите признание и поддержку от старших коллег. Наслаждайтесь ею и не осуждайте тех, чьи действия вы считаете ошибочными. Также важно будет соблюдать баланс между работой и личной жизнью. Ближе к концу недели вы можете получить выгодное предложение, которое позволит покрыть лишние затраты.

Рак

Избегайте любых офисных сплетен и не огорчайтесь из-за критики, которую можете услышать от коллег. На самом деле, вы находитесь в расцвете сил и творческих возможностей. На командировочное предложение соглашайтесь. Если вы занимаетесь бизнесом, сосредоточьтесь на маркетинговой стратегии и развитии персонала – это принесет отличные результаты. Стройте как можно более доверительные отношения на рабочем месте.

Лев

В вашем прогнозе есть большая вероятность повышения. Вы хорошо проявили свои лидерские качества – их высоко оценят. Но не забывайте управлять стрессом и отдыхать, чтобы не выгореть раньше, чем приспособитесь к новой роли. Будьте особенно вежливы с клиентами – ваша репутация должна играть на вас, а не против.

Дева

Если вы искали новую работу, это хорошее время для работы. И не стесняйтесь просить большего – переговоры должны быть удачными. Что бы вы ни делали, ваше поле деятельности расширится, в том числе за счет новых клиентов. Поэтому заботьтесь о том, чтобы у вас были силы на всю эту работу.

Весы

Вас наконец-то заметят на работе. Особенно ваш талант вести переговоры, которые принесут вашей организации немалую выгоду. Воспользуйтесь этим, чтобы добиться повышения. Однако воздержитесь пока от полного изменения сферы деятельности. И не забывайте обращать внимание на уровень своего стресса. Особенно прислушивайтесь к жалобам по этому поводу своей половинки.

Скорпион

Если вы думали о смене работы, сейчас самое время начать рассылать резюме. Предпринимателям звезды советуют начать инвестировать в технологическое усовершенствование своего бизнеса. И искать партнерства и связей за рубежом – они принесут больше выгоды, чем аналогичные предложения от местных организаций.

Стрелец

Ваша способность самостоятельно решать рабочие задачи поразит руководство. Но обратите внимание на то, чтобы добиться таких успехов не ценой собственного здоровья. Если вы занимаетесь бизнесом, на этой неделе ожидайте прибыли. Новые клиенты сами постучатся в дверь и помогут вам достичь давно поставленных целей.

Козерог

Будьте дружелюбны с коллегами и это существенно повлияет на обстановку в офисе в целом. Но не отдавайте всю душу коллегам – родные и близкие тоже нуждаются в вашем внимании. Если вы планировали расширение своего бизнеса, не торопитесь. Тщательно оцените все аспекты, проработайте все вопросы с экспертами и только потом трогайтесь с места.

Водолей

Чем бы вы ни занимались на работе, постарайтесь не отвлекаться – это может привести к значительным ошибкам. Особенно, если вам доверяют конфиденциальную информацию. Ваш бизнес будет переживать период взлетов и падений. Обратите внимание на эти колебания, прежде чем инвестировать в него дополнительные деньги.

Рыбы

Вы сможете разрешить сложную ситуацию, а то и не одну, и это привлечет к вам внимание коллег и начальства. Развивайте свой творческий подход – он пригодится вам на следующем этапе. И не прячьтесь от заслуженной похвалы. Ожидайте расширения финансирования своего бизнеса или прибавки к зарплате.

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