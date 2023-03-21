Какое домашнее животное подходит вам по знаку зодиака: зоогороскоп

Выбор домашнего животного – это часто дело привычки. К кому мы больше привыкаем с детства, за кем любим ухаживать, того и рады видеть возле себя. Но это не единственно возможный способ.

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К примеру, можно исходить из особенностей своего знака зодиака. Астрологи выделили черты характера, которые отличают все 12 знаков, и на них можно ориентироваться при выборе будущего любимца. Вот какие животные подходят нам как раз по гороскопу.

Овен

Энергичному и смелому Овну, способному проявлять лидерство и инициативу, нужен соответствующий компаньон. Лучше всего ему подойдут собаки больших пород – лабрадоры, мастифы, ротвейлеры, доги и т.д. Добиться уважения такого животного – задача именно для Овна.

Телец

Тельцы, как никто другой, любят ощущать мир на ощупь. При этом они постоянно чем заняты. Поэтому представителям этого знака хорошо будет выбирать небольших пушистых собачек, нуждающихся в простом уходе – некрупные пудели или померанские шпицы. Впрочем, им можно обратить внимание и на кошек или рыбок.

Близнецы

Врожденная коммуникабельность Близнецов требует соответствующего животного в доме. Если это не кот, отвечающий на каждую фразу своего хозяина или собака, способная внимательно слушать, то можно отдать предпочтение крупным попугаям, таким как ара или жако. Их можно учить разговаривать и получить смешного собеседника.

Рак

Врожденный семьянин, заботливый Рак может завести себе практическое любое животное. И счастливы будут все – и хозяин, и его подопечные. Даже гигантские улитки ахатины порадуют Рака тем, как хорошо они растут.

Лев

Склонность львов к экстравагантности может привести к довольно неожиданному выбору домашнего любимца. Это может быть как лысый кот или гигантский мэйн-кун, так и нечто экзотическое, как питон или паук.

Дева

Дева – самый педантичный и аккуратный знак из всех. Поэтому животные, которые устраивают беспорядок и склонны к хаотическому поведению – не их выбор. Этот знак лучше уживется с домашним котом, которого залюбит и разбалует.

Весы

Весы любят быть в компании. Потому и животные им нужны подходящие – способны привлекать внимание и служить поводом для знакомства. При этом само маленькое создание должно любовать глаз своего владельца. Поэтому собака декоративной породы или кот или даже разнообразные птицы должны понравиться Весам.

Скорпион

Тяга Скорпионов к эпатажу вполне может вылиться в желание завести себе экзотическое животное. При этом уход за рептилиями, хищными рыбами или крупными птицами, такими как сова или ворон, доставит им истинное удовольствие.

Стрелец

Стрельцы ценят социальные связи и статус и при этом обладают высоким уровнем энергии. Поэтому им нужен престижный любимец, за которым можно будет много и с удовольствием ухаживать. Это может быть высокопородистая собака, с которой можно участвовать в выставках, или даже скаковая лошадь.

Козерог

Практичный и амбициозный Козерог с радостью продемонстрирует свои лучшие качества в тренировке животного. Поэтому представителям знака точно понравятся умные собаки, способные овладевать командами и быть идеально послушными. Это такие породы, как бордер-колли, немецкая овчарка, лабрадор или папийон.

Водолей

Загадочным Водолеям нужны не менее загадочные любимцы. Молчаливые, не подверженные проявлениям эмоций, но при этом эффектные. Черепахи и ящерицы или разные рыбки станут хорошим выбором для представителей знака.

Рыбы

Расслабленные и мечтательные Рыбы любят хороший отдых и не любят напрягаться зря. Идеальное животное для них – это кот, который будет лежать рядом на диване и всем своим видом будет показывать: "Давай расслабимся еще".

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