Какие породы кошек лучше всего подходят для квартиры: кроткие и любящие чистоту

Любому коту будет хорошо дома, если за ним правильно ухаживать и не вызывать у него ненужный излишний стресс. Однако некоторые породы в силу характера будут чувствовать себя в небольшой городской квартире лучше других пушистиков.

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OBOZREVATEL рассказывает, что это за породы. И об особенностях их содержания.

Сиамская кошка

Это одна из древнейших пород, которая живет рядом с человеком сотни лет, поэтому привыкла быть идеальным компаньоном. Люди обожают сиамцев за голубые глаза и кроткий, хотя независимый характер. Такой кот не очень обрадуется контакту по принуждению и может даже дать отпор, зато по собственной воле будет счастлив быть рядом и разомлело лежать на руках. Сиамцы могут быть очень болтливыми, но для этого им нужен "собеседник" – просто так кричать они не склонны.

Персидская кошка

Флегматичный характер этих пушистых созданий делает их жизнь на улице невозможной. Они не любят бегать и прыгать, а любят находиться рядом с людьми и наблюдать за их делами. Обратная сторона такого характера – они плохо переносят одиночество. Также пушистая порода нуждается в вычесывании и уходе за глазами и носом.

Абиссинская кошка

Красивые миниатюрные кошечки отличаются характерной изящной внешностью и довольно резвым характером. Они обожают контакт с людьми, часто бывают очень ласковыми и не боятся даже гостей. Но при этом любят много бегать и высоко забираться. Если обеспечить им удобный наблюдательный пункт под потолком, они с радостью будут подсматривать за вами и иногда будут участвовать в ваших делах. Впрочем, важно особо следить, чтобы абиссинская кошка не выпрыгнула из окна.

Бирманская кошка

Вдобавок ко всем преимуществам сиамской породы, бирманцы имеют полудлинную шерсть и еще более дружелюбный характер. Они очень спокойны и внимательны к голосу своего хозяина. Кошки этой породы обожают физический контакт и могут сидеть на руках часами. Бирмы социальные, участвуют во всех домашних делах и хорошо ладят с детьми. Иногда они требуют внимания к себе и просят поиграть с ними.

Мэйн-кун

Официально это самая крупная порода среди домашних кошек. Вырасти до 10 кг не проблема для самца мэйн-куна. Потому кажется, что им нужны огромные просторы. На самом деле, они вполне комфортно чувствуют себя в стандартной квартире. Мейн-куны спокойные и дружелюбные создания, которые обожают спать рядом со своими людьми. Главное сразу пресекать попытки прыгать на кровать ночью с высоты, потому что с их габаритами это может быть травматично.

Бурма

Кошки этой породы обожают тепло, как никто другой, и плохо переносят сквозняки, поэтому счастливыми могут быть только дома. Бурмы чрезвычайно умны и преданы своим хозяевам практически как собаки. Это сильная и подвижная порода, поэтому такой кошке нужно обеспечить много активностей и игрушек. В то же время она щедро одарит хозяев своей любовью.

Американская короткошерстная кошка

Это игривая порода, которая, впрочем, с не меньшей радостью будет спокойно лежать на подоконнике и изучать поведение людей, не вмешиваясь в их дела. Американцы терпеливо относятся к детям и наслаждаются человеческим обществом. Они, как правило, не агрессивны и с радостью ловят для своих людей всевозможные подарки – от мух до мышей. Это хороший друг, который будет не против физического контакта время от времени.

Рэгдол

Название этой породы переводится с английского как "тряпичная кукла". Все потому, что из-за пониженного мышечного тонуса рэгдолы словно обмякают, если взять их на руки. И быть на руках они любят больше всего. Так же как составлять компанию людям. Одиночество они переносят очень плохо, поэтому станут идеальными компаньонами в большой семье. Агрессия этим кошкам совершенно не свойственна, в то же время они общительны с людьми и другими животным.

Мэнкс

Смешные коты с короткими задними лапами и часто без хвоста производят впечатление не способных на агрессию. И так оно и есть. Мэнксы очень привязываются к людям, с которыми живут, и могут даже заболеть, если надолго оставить их самих. Поэтому их лучше содержать в паре с другими котом или собакой. Конфликтов с другими животными и людьми они стараются избегать и будут очень дружелюбны ко всем, если не провоцировать животное на агрессию.

Британская короткошерстная кошка

Эти плюшевые создания буквально созданы для проживания в условиях городской квартиры. Они флегматичны по темпераменту и имеют уравновешенный характер. Из-за определенных породных особенностей британцы нуждаются во внимательном отношении к своему здоровью, но в целом это не слишком обременительная задача для заботливого хозяина. За заботу британцы платят большой ласковостью, хотя порой могут проявлять независимость.

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