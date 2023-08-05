Интересные знакомства или конфликты: гороскоп на 5-6 августа для всех знаков зодиака

Львы заведут новые знакомства, которые понадобятся им в будущем. Весам грозят конфликты.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 5-6 августа. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Друзья-приятели выступают сейчас таким двигателем, который вас постоянно куда-то толкает и вдохновляет. И вы с удовольствием откликаетесь на любые предложения и отправляетесь за ними хоть на край света, лишь бы было весело.

Телец

Эти выходные будут счастливыми, а местами и радостными, у вас будут гости, подарки, приключения и вообще – очень приятное общество, несущее вам не только радостные чувства, но и очень хорошие новости и даже предложения.

Близнецы

Традиционно и семейно провести эти выходные вам помогут родственники, которые неожиданно могут пригласить в гости. И вам эта идея действительно понравится, так что будете развлекаться общением со своими родными, вспоминать прошлое и записывать рецепты.

Рак

Проведите эти выходные в каком-то шикарном месте, отправляйтесь туди, где все – за высшим разрядом, рядом с известными, счастливыми и состоятельными людьми, где бы вы могли и себя показать, и с людьми познакомиться.

Лев

Сейчас у вас есть возможность расширить общение с миром, познакомиться с какими-то иностранными гражданами или структурами, активно общаться с родственниками или знакомыми, находящимися за границей.

Дева

Засиделись вы на одном месте, и вам немного надоело видеть вокруг одно и то же, поэтому вы в эти выходные отправляетесь в какое-то интересное место, возможно, другой город, или на экскурсию по неизведанным краям, чтобы немного обновить свои впечатления.

Весы

Могут произойти определенные конфликты с вашими родными, ведь они потребуют все ваше внимание и постараются забрать все ваше время, не давая вам даже выбора. Вы будете достаточно решительны для того, чтобы отстаивать свои интересы.

Скорпион

Делайте все для того, чтобы улучшить свое финансовое состояние, и даже выходные не будут препятствовать вашему продвижению, ведь именно сейчас вам нужно проявлять максимальную активность, чтобы не упустить свои шансы.

Стрелец

Когда нет выбора – это плохо, но и когда раскрывается большой выбор, то тоже сложно, потому что нужно определиться с тем, как провести эти дни, а у вас сейчас есть столько отличных вариантов, что вы можете надолго зависнуть, выбирая самое лучшее.

Козерог

Вы с удовольствием отправляетесь куда-то на природу, на дачу, на пикник или к родственникам в село, где вы будете гораздо лучше себя чувствовать, чем дома. И свежим воздухом можно подышать, и в тени посидеть, и летнюю жару у земли как-то легче переносить.

Водолей

Происходит определенная чистка вашего пространства – или усилиями других людей, обстоятельств, а может, и вы сами инициируете глобальную уборку всего лишнего. В конце концов, вы можете захотеть сократить и общение с некоторыми людьми из вашего окружения.

Рыбы

Руководство может привлечь вас к выполнению определенных производственных задач. Конечно, вы можете отказаться, потому что имеете право на отдых в выходные, но в ваших же интересах пойти навстречу этой просьбе поработать.

Как сообщал ОBOZREVATEL, август будет месяцем, богатым яркими событиями. Ретроградная Венера, которая продлится до 3 сентября, принесет переживания и даже потрясения.

Кроме того, во время ретроградного движения Меркурия, Венеры и Сатурна все знаки должны быть внимательны к профессиональному росту и инвестициям.