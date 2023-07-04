Интересные встречи или рост доходов: гороскоп на 4 июля для всех знаков зодиака

Овны отлично проведут время, встретившись с интересными людьми. Весы могут рассчитывать на карьерный рост и увеличение доходов.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 4 июля. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Будет много возможностей встретиться с давними знакомыми, приятными людьми, с которыми у вас были когда-то плодотворные отношения и с которыми вы планируете сотрудничать и в дальнейшем. Не факт, что удастся договориться, но поговорить будет полезно.

Телец

Будете идти наперекор разным обстоятельствам и соперникам, выбирать свой путь, составлять собственные правила жизни и отстаивать свое право жить по этим правилам, а не отвечать чужим представлениям о том, как вам нужно жить.

Близнецы

Может внезапно случиться международное признание, когда ваши таланты или профессиональные качества получат очень одобрительные отзывы не только от ваших коллег, но и от партнеров за рубежом. И это станет для вас настоящим сюрпризом.

Рак

Сейчас лучше всего уйти в отпуск, поскольку особой работы сейчас не предвидится, так что можно воспользоваться этим затишьем и заняться своим здоровьем, отдохнуть, встретиться с семьей и друзьями.

Лев

Вас сегодня ничто не сдерживает, и вы начинаете активно работать на свое будущее – встречаетесь и общаетесь с людьми, от которых многое зависит, обсуждаете планы и будущие проекты.

Дева

Если вы не прочь что-то изменить в личной жизни, то сегодня у вас будет такая возможность. Какое-то знакомство или внезапно брошенный взгляд вы можете воспринять как повод для просмотра своих взглядов на семейную жизнь.

Весы

На горизонте – повышение, которое может значительно поднять ваш авторитет и значимость в глазах сотрудников. На самом деле, вы уже давно заслуживаете того, чтобы и должность лучше иметь, и денег больше зарабатывать.

Скорпион

Настрой у вас сегодня будут очень решительным. Вы склонны к разным эмоциональным всплескам и поступкам, на которые в другое время вы бы не решились. А сегодня вас что-то настолько допечет, что вы готовы рвать отношения и перечеркивать прошлое.

Стрелец

На работе может случиться какой-то праздник, возможно, вы отмечаете какой-то корпоратив, день рождения или еще будет какой-нибудь повод собраться и провести вместе время. В конце концов, будет весело и познавательно, ведь откроются какие-нибудь интересные обстоятельства.

Козерог

Старые дела и давние проекты вы уже завершили, а новые еще не начали. И сегодня именно тот день, когда нужно будет определиться с тем, куда дальше двигаться, на чем сосредоточиться и куда приложить усилия на ближайшие месяцы.

Водолей

Будет возможность сегодня насладиться каждым часом, ведь ваша жизнь замедляется, вы переходите на более спокойный режим, появляется больше свободного времени, которое вы можете провести на природе или дома.

Рыбы

Возможны большие затраты, которые пойдут не столько на себя, сколько на производственные нужды, например, на инструменты или технику, которые вы решите приобрести за свой счет. Просто вам хочется работать в самых лучших условиях и с лучшими технологиями.

Как сообщал ОBOZREVATEL, Солнце перешло в знак Рака. Его сезон повышает эмоциональную чувствительность, склонность к романтике и может быть связан с перепадами настроения. Именно с ним связывают склонность людей влюбляться летом.

Июль этого года – это время ретроградной Венеры, которая может помочь вам оценить качество ваших отношений. Понять то, что вы действительно цените и чего хотите. Эти изменения могут пугать, но они необходимы, чтобы начать двигаться вперед, если вы застряли на месте.