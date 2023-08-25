Интересные предложения или обман: гороскоп на 25 августа для всех знаков зодиака 

Близнецы получат интересные предложения, но стоит выбрать самое лучшее. Львам нельзя терять бдительности, они могут столкнуться с обманом.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 25 августа. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Возьмите сегодня свою жизнь под максимальный контроль, не позволяйте никому управлять вашим временем и усилиями. Соглашайтесь только на те занятия и проекты, которые вам выгодны, не поддавайтесь на различные уговоры или манипуляции.

Телец

Работа сейчас как-то не слишком удается, и вы как-то не настроены работать, и ваши коллеги и партнеры находятся в очень расслабленном состоянии, пытаясь использовать теплые летние дни для отдыха.

Близнецы

Внимательно присмотритесь к тем предложениям, которые сегодня к вам приходят. На первый взгляд, некоторые из них будут казаться вам не слишком перспективными, а иногда даже причудливыми. Но хорошо их проанализируйте, подключив интуицию.

Рак

Вы пытаетесь успеть в последний вагон и срочно попасть куда-нибудь. Возможно, на обучение или записаться в какой-то проект, о котором внезапно узнали. Не сдавайтесь, даже если вам казаться, что вы не успеваете.

Лев

Кто-то будет пытаться использовать вас, очень мастерски манипулируя, и это будет довольно неприятный опыт, ведь это будет настолько хитро и виртуозно сделано, что у вас остается очень странный осадок.

Дева

Не нагружайте себя слишком, проведите этот день отдыхая. Даже если вам нужно будет работать, запланируйте сегодня что-то очень спокойное и вальяжное, а еще лучше взять отгул или выходной.

Весы

Неплохо было бы организовать дружеские посиделки, позвав своих давних друзей и родственников. И хорошо, если это все будет спонтанно организовано, без особых приготовлений. Просто созывайте приятных людей и проведите вместе время.

Скорпион

Приходит понимание необходимости перемен, но сил сейчас у вас не очень много. Поэтому сегодня вы можете только принять важное решение и написать какие-то предварительные планы и схемы достижения. А воплощать все это будете позже.

Стрелец

Верните сегодня долги тем, кому вы давно уже задолжали, и это могут быть не только деньги, но и вещи, книги или нематериальные ценности, такие как внимание, теплое отношение, любовь. И эти люди могут сами напомнить о себе.

Козерог

Конфликты, которые длятся достаточно долго, сегодня могут внезапно разрешиться. Либо неожиданным извинением и примирением, либо окончательным разрывом, и это принесет облегчение обеим сторонам конфликта.

Водолей

Хотя вы долгое время и противились прогрессу, умудряясь не использовать современные технологии, сегодня этому положите конец. Ведь вы приходите к пониманию, что вам нужно научиться всем этим премудрым штучкам, так облегчающим жизнь.

Рыбы

Собирайте вокруг себя благодарную аудиторию, максимально популяризируйте и себя, и то, чем вы занимаетесь, и то, чему вы учите. Ведь общество только выиграет от того, что о вас и вашей деятельности узнает большое количество людей.

Как сообщал ОBOZREVATEL, август будет месяцем, богатым яркими событиями. Ретроградная Венера, которая продлится до 3 сентября, принесет переживания и даже потрясения.

Кроме того, во время ретроградного движения Меркурия, Венеры и Сатурна все знаки должны быть внимательны к профессиональному росту и инвестициям.