Интересное предложение или трудности: гороскоп на 29 июня для всех знаков зодиака

Раки получат интересное предложение по работе, которое сулит им рост доходов. У Львов будет трудный день.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 29 июня. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Не берите сегодня на себя всю ответственность, ведь вы, как бы мудры ни были, не можете уметь и знать все. Поэтому, для максимального успеха, все же советуйтесь с командой, экспертами, просите помощи у коллективного разума.

Телец

Ничто вас сегодня не сдерживает от решительных шагов, у вас есть все рычаги, вся информация для того, чтобы начать двигаться в нужном для вас направлении. Так что сегодняшний день может положить начало чему-то интересному и новому.

Близнецы

Кто-то в вашем ближайшем окружении сегодня будет нуждаться в помощи, в том числе и финансовой, поэтому приходится выступать спонсором. Даже если вам ясно не выражают просьбу, поинтересуйтесь, что вы можете сделать, и предложите сами.

Рак

Интересное предложение работы или дополнительного заработка может прийти очень неожиданно. Даже если вас полностью устраивает ваша работа и в целом жизнь, стоит внимательно прислушиваться к подобным предложениям, поскольку за ними скрывается нечто гораздо большее.

Лев

Довольно трудный день, поскольку у вас сегодня будет очень много работы, как сегодняшней, так и накопившейся за эту неделю. Поскольку никто, кроме вас, ее всю не переделает, к вечеру вы прямо с ног падаете от напряжения.

Дева

Сегодня вероятны очень приятные знакомства, когда вы искренне увлечетесь какими-то людьми или вполне конкретным лицом. Причем, увлечетесь настолько, что захотите присоединиться к этому коллективу или сделать контакты более тесными.

Весы

Ваша интуиция сегодня очень сильна, вы можете даже предвидеть какие-то вещи, которые произойдут, если не буквально сегодня, то в ближайшие дни. Логика здесь совершенно бессильна, поэтому прислушивайтесь к вашему внутреннему голосу.

Скорпион

Не отмахивайтесь, когда вам сегодня предложат принять участие в каком-то конкурсе или соревновании, даже если вы не уверены в своих силах. Вам стоит лишь немного напрячься – и у вас есть все шансы занять призовые места.

Стрелец

Вы все время сегодня пребываете в приятном ожидании, ведь вот-вот должен начаться очень важный для вас этап, и вы буквально бьете копытом от нетерпения, ожидая какого-нибудь знака или благоприятных обстоятельств, чтобы наконец-то начать действовать.

Козерог

Настроение сегодня будет ностальгическим, напоминают о себе какие-то давние идеи, старые друзья, воспоминания, вы просто купаетесь в этих давних временах, рассматриваете фото, перечитываете письма, делитесь эмоциями со своими близкими.

Водолей

Международное сообщество сегодня будет особенно желанным, вы приходите к пониманию того, что вам нужно теснее работать с заграницей, совершенствовать языки, может, даже переехать в другую страну, на некоторое время или надолго.

Рыбы

Будете находиться целый день на виду, на каком-нибудь деловом собрании, участвовать в светских мероприятиях, среди людей и камер, давать интервью, выступать или организовывать людей. И именно на вас все будут смотреть.

Как сообщал ОBOZREVATEL, Солнце перешло в знак Рака. Его сезон повышает эмоциональную чувствительность, склонность к романтике и может быть связан с перепадами настроения. Именно с ним связывают склонность людей влюбляться летом.

Июль этого года – это время ретроградной Венеры, которая может помочь вам оценить качество ваших отношений. Понять то, что вы действительно цените и чего хотите. Эти изменения могут пугать, но они необходимы, чтобы начать двигаться вперед, если вы застряли на месте.