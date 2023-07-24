Интересное предложение или отдых: гороскоп на 24 июля для всех знаков зодиака

Львы получат интересное бизнес-предложение, которое сулит им рост доходов. Раки задумаются об отдыхе.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 24 июля. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Нужно будет многое успевать – и срочно дела завершить, и о родственниках позаботиться, еще и домашние дела успеть решить, ведь хозяйство сейчас потребует дополнительных усилий – то ли кран починить, то ли с розетками разобраться.

Телец

Накопилось немало рутинной работы, которую нужно будет сделать: почистить компьютер и полки, внести какие-то данные в таблице, свести баланс или порыться в законодательных актах, словом, будете заняты скучными, но нужными делами.

Близнецы

Захочется получать больше денег, так что вы сегодня занимаетесь финансовыми вопросами, будете думать над тем, как выйти на другой уровень доходов, осмысливать новые идеи, просчитывать вероятные доходы.

Рак

Сейчас хочется больше отдыхать, чем что-либо делать, сосредоточиться на раздумьях или каких-то внутренних процессах, вы даже можете остаться дома для того, чтобы все как следует осмыслить.

Лев

Неожиданно поступает интересное бизнес-предложение, возможно, кто-то хочет вас видеть в качестве партнера и будет предлагать общее дело. Конечно, от вас это потребует дополнительных усилий, но эти усилия того стоят.

Дева

Вы сегодня работаете в привычном режиме, когда главная задача – четко соблюдать правила, не выходить за пределы полномочий, быть спокойными и взвешенными, не напрягаться, но и не бездельничать.

Весы

Желаемая цель сегодня будет очень близко. Будет казаться, что стоит только протянуть руку, как тут же получите вожделенное. Возможно, это будет только иллюзия и заблуждение, а возможно, вы действительно приблизились к своей цели.

Скорпион

Вас очень подгоняет конечный срок, когда нужно будет уже сдавать проделанную работу, и вы бросаете все свои силы на то, чтобы наконец добиться успеха. Так что целый день вы будете стараться быстро работать, принимать решения и завершить начатое.

Стрелец

Вокруг вас сегодня очень много людей, вы будете много общаться, кого-то внимательно выслушивать, а с кем-то дискутировать, убеждать и даже мотивировать, произносить речи или просто тихо увещевать.

Козерог

Нужно будет сделать важный выбор, особенно если вопросы касаются ваших законных прав или каких-либо юридических аспектов, будете решать, следует ли обращаться за помощью к профессионалам или обойдетесь собственными силами.

Водолей

Будьте сегодня максимально собраны и внимательны, ведь можете пропустить очень важную информацию, новости, от которых будет многое зависеть. Например, появляются новые законы, которые вдохновляют вас быть более решительными и динамичными.

Рыбы

Даже если вы давно уже успешно решили все свои личные вопросы, сегодня на дороге может попасться человек, который может всколыхнуть давние чувства или напомнить вам о прошлой любви. А может, вы кому-то напомните о светлых романтических мгновениях.

Как сообщал ОBOZREVATEL, Солнце перешло в знак Рака. Его сезон повышает эмоциональную чувствительность, склонность к романтике и может быть связан с перепадами настроения. Именно с ним связывают склонность людей влюбляться летом.

Июль этого года – это время ретроградной Венеры, которая может помочь вам оценить качество ваших отношений. Понять то, что вы действительно цените и чего хотите. Эти изменения могут пугать, но они необходимы, чтобы начать двигаться вперед, если вы застряли на месте.