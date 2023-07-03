Финансовая удача или романтика: гороскоп на 3 июля для всех знаков зодиака

Доходы Близнецов заметно вырастут, удача будет на их стороне. Девы смогут наслаждаться романтикой.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 3 июля. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Впереди – очень ответственный день, когда вы должны отчитаться о своей работе, проанализировать результаты, сделать свои выводы и показать их другим. Поэтому будьте максимально собраны и внимательны к мелочам.

Телец

Не начинайте неделю с больших нагрузок, даже если это будут требовать обстоятельства. Посидите немного в тишине, послушайте себя или других мудрых людей, сделайте аудит, составьте планы – и уж тогда бегите в нужном направлении.

Близнецы

Доходы ваши растут, вы начинаете лучше понимать, как это происходит и на какие вам рычаги нужно нажать, чтобы получить результат. В этом случае вырисовывается целая концепция, как создать стабильные поступления и обезопасить себя.

Рак

Будет возможность провести этот день в расслаблении, мечтать, гулять, планировать, посвятить время творчеству или любимым делам. Лучше всего, если у вас уже начался отпуск, потому что напрягаться вам сейчас не хочется.

Лев

Если вам нужно будет сегодня отправиться в путь, то очень тщательно собирайте чемодан, не торопитесь, составьте списки необходимого, потому что большая вероятность забыть что-то главное, что может совсем свести на нет всю поездку.

Дева

Этот понедельник будет романтичным, у вас будет возможность провести время с любимыми или просто мило пообщаться с приятными людьми, пофлиртовать, услышать признание или получить предложение руки и сердца.

Весы

Хотя работа сегодня будет скучной, зато стабильной и привычной, какие-то деньги вам платят. Но вы найдете много преимуществ в том, чтобы длительное время работать на одном месте, выполнять одну и ту же работу и лишний раз не отсвечивать.

Скорпион

Будьте сегодня смелыми и решительными, проблемы решайте кардинально, поскольку бывают случаи, когда тратить время на распутывание узлов, интриг и хитросплетений будет нецелесообразным. Лучше сразу все разрубить.

Стрелец

Вас будут хвалить, и это будет приятно, хоть и неожиданно. Получив обратную связь от коллег, приятелей или клиентов, которые будут отмечать и ваши дела, и человеческие качества, знания и навыки, вы будете готовы и горы свернуть.

Козерог

Будете разгребать проблемы, которые вдруг начинают появляться ниоткуда. Это может касаться как производственных тем, так и личных, семейных, дружеских. И вы можете рассчитывать только на себя, никто не может вам помочь.

Водолей

Приближается завершение какого-то важного проекта, и вы должны напрячься, чтобы довести дело до конца. То есть активизироваться настолько, чтобы максимально подобрать все свои хвосты и решить все, что до этого не удавалось.

Рыбы

День будет способствовать разнообразным контактам и наведению мостов, так что можно проводить встречи, заключать контракты, укреплять деловые отношения всеми способами. Также стоит посещать различные многолюдные собрания, конференции, заседания.

Как сообщал ОBOZREVATEL, Солнце перешло в знак Рака. Его сезон повышает эмоциональную чувствительность, склонность к романтике и может быть связан с перепадами настроения. Именно с ним связывают склонность людей влюбляться летом.

Июль этого года – это время ретроградной Венеры, которая может помочь вам оценить качество ваших отношений. Понять то, что вы действительно цените и чего хотите. Эти изменения могут пугать, но они необходимы, чтобы начать двигаться вперед, если вы застряли на месте.