Финансовая удача или романтика: гороскоп на 26 июля для всех знаков зодиака

Водолеи заключат выгодные сделки, которые принесут им хорошие деньги. Близнецы окунутся в романтику.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 26 июля. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Не сидится вам сегодня на месте, все время бегаете, с кем-то встречаетесь, куда-то отправляетесь, передвигаетесь, стремитесь к смене впечатлений. Впрочем, ничего не успеваете, хоть и стараетесь. В конце концов, эта вся суматоха тоже имеет какой-то смысл, хоть и небольшой.

Телец

Приходится обороняться и отстаивать свое мнение, убеждать некоторых лиц в своей правоте, ведь на вас наступают. Но вы сейчас в очень хорошей форме, в запасе есть много хороших аргументов, которые способны убедить других.

Близнецы

Вы сейчас настроены довольно романтично и способны даже в каком-нибудь деловом и официальном общении найти возможность пококетничать, познакомиться с приятными людьми, наговорить комплиментов, назначить свидание или получить такое приглашение.

Рак

День будет богат на встречи и общение, в том числе на различных конференциях, собраниях и совещаниях, где во время выступлений и консультаций вы внезапно можете услышать или самостоятельно сформулировать новые интересные идеи.

Лев

Это будет день расходов, когда деньги исчезают с невероятной скоростью, и не всегда вы будете руководствоваться необходимостью и здравым смыслом. Но эти ваши спонтанные покупки могут помочь вам получить кучу положительных эмоций.

Дева

Можете сегодня зависнуть в каком-то тихом и спокойном месте, полюбоваться красивыми видами, помедитировать и вообще собраться с мыслями и многое осознать. Даже если вы сейчас работаете, найдите время, место и возможность для уединения.

Весы

Позитивные эмоции будут сегодня преобладать, и не последнюю роль в этом играют люди, которых вы встречаете, именно они наполняют вас и замечательными мыслями, и новыми идеями, и вдохновением, и энтузиазмом.

Скорпион

Ваши планы внезапно меняются, и вы отправляетесь туда, куда вчера еще и не собирались, и начинаете делать что-то новое и необычное: начнете новый проект, будет осваивать новые территории, испытывать новую технику, приобретать новые навыки.

Стрелец

Получите сегодня очень положительную информацию о ваших перспективах на будущее. Кто-то вас обнадеживает в том, что вы получите то, к чему давно стремились. И это может быть что угодно: взлелеянный в мечте отпуск, высокая должность, неожиданный выходной или подарок.

Козерог

Произойдет определенный спад активности, даже если вы собирались сегодня бить копытом землю и работать с утра и до ночи. Тут вдруг окажется, что надо сбавить обороты, ведь то ли свет отключат или какие-то ключи от важных дверей куда-то денутся.

Водолей

Финансовые дела сегодня будут особенно удачными, вы заключаете очень перспективные сделки, открываете счета, выгодно вкладываетесь в какие-то проекты, успеваете вскочить в последний вагон, попасть на акции и получить дивиденды.

Рыбы

Старайтесь сегодня не брать все на себя, будь то работа или ответственность, и не оставаться наедине. Найдите именно ту компанию или коллектив единомышленников, которые полностью разделили бы и ваши задачи, и проблемы, и хорошее настроение.

Как сообщал ОBOZREVATEL, Солнце перешло в знак Рака. Его сезон повышает эмоциональную чувствительность, склонность к романтике и может быть связан с перепадами настроения. Именно с ним связывают склонность людей влюбляться летом.

Июль этого года – это время ретроградной Венеры, которая может помочь вам оценить качество ваших отношений. Понять то, что вы действительно цените и чего хотите. Эти изменения могут пугать, но они необходимы, чтобы начать двигаться вперед, если вы застряли на месте.