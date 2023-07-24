Финансовая удача или проблемы: гороскоп на неделю до 30 июля для всех знаков зодиака

Львы получат значительную сумму денег, причем все будет происходить очень легко. Стрельцы столкнутся с трудностями.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на неделю до 30 июля. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Хотя вы сейчас очень заняты, все же находите возможность уделить внимание своим близким, нуждающимся в помощи. К примеру, родственникам понадобится ваше внимание, машина, деньги, досуг или умение долго выслушивать воспоминания.

Телец

У вас сейчас очень ответственное время, вы должны сделать много срочных дел, поэтому придется применять все свои навыки управления временем и людьми для того, чтобы все успеть вовремя, в том числе интенсивно заняться личными делами.

Близнецы

С самого начала недели вы чувствуете подъем, поскольку пребываете в состоянии победителя, когда сбываются давние замыслы, и вы уже можете почивать на лаврах и пожинать плоды своих предыдущих свершений.

Рак

Все ваше внимание увлекут какие-то интересные перспективы. Вы будете настолько заинтересованы в том, чтобы реализовать новые направления в деятельности, что все свое время посвящаете если не изучению чего-либо нового, то попыткам все это попробовать и отработать технологию.

Лев

Получаете какие-то деньги: дивиденды, премии, долги, средства от продаж, которые приходят довольно легко и быстро. Да, продавать вам сейчас очень просто, можете ставить чуть ли не любую цену, и у вас все забирают с руками и ногами.

Дева

Продолжается ваша привычная рутинная жизнь, которой, впрочем, вы будете очень довольны, ведь покой сейчас очень важен. Конечно, лето вносит свои коррективы в распорядок, и вы можете выделить время на пляж, прогулки и посиделки.

Весы

Именно на этой неделе вам нужно сплачиваться и объединяться, ведь лучших результатов вы достигнете только при поддержке других людей – вашего окружения, коллектива, семьи или друзей, которые соберутся все вместе, чтобы помочь вам достичь цели.

Скорпион

Неделя будет несколько монотонной, поэтому будет соблазн немного добавить драйва и творчества, чтобы жизнь казалась немного интереснее. Вы можете отправиться на какие-то культурные мероприятия, заняться чем-нибудь креативным и даже экзотическим.

Стрелец

Поскольку сейчас у вас большая вероятность столкнуться со стеной недоразумением, запасайтесь уверенностью и теми аргументами, которые поймут ваши собеседники. Говорите с людьми на их уровне и языке, чтобы они вас услышали.

Козерог

Могут произойти кардинальные изменения, которые поставят вас перед важным выбором. И вы будете решать – пан или пропал, причем сейчас не совсем понятно, какой из вариантов приведет к какому результату.

Водолей

Вы будете достаточно долго раскачиваться, входить в рабочий ритм в течение нескольких дней, достаточно сложно будет сосредоточиться на выполнении определенных задач. Ведь ваши мысли будут где-то далеко, да и напрягаться лишний раз совсем не хочется.

Рыбы

Оказывается, человеку так мало нужно для счастья. И на этой неделе вы это осознаете в полной мере, ведь вас будет радовать и солнечный свет, и крыша над головой, кого-то будет удовлетворять работа и даже жара будет приносить радость.

Как сообщал ОBOZREVATEL, Солнце перешло в знак Рака. Его сезон повышает эмоциональную чувствительность, склонность к романтике и может быть связан с перепадами настроения. Именно с ним связывают склонность людей влюбляться летом.

Июль этого года – это время ретроградной Венеры, которая может помочь вам оценить качество ваших отношений. Понять то, что вы действительно цените и чего хотите. Эти изменения могут пугать, но они необходимы, чтобы начать двигаться вперед, если вы застряли на месте.