Финансовая удача или отдых: гороскоп на неделю до 23 июля для всех знаков зодиака

Стрельцы получат значительную сумму денег, причем это может стать неожиданностью. Скорпионы отлично отдохнут.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на неделю до 23 июля. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Наконец вы вырываетесь из определенных обременительных обстоятельств и делаете это очень смело и решительно. И все, что тянуло вас вниз и заставляло тормозить, будет выброшено из вашей жизни, а перед вами открываются новые перспективы, когда ничто не ограничивает вас.

Телец

В эмоциональном плане это будет не слишком спокойная неделя, общение обещает быть довольно страстным, и это касается как личной жизни, так и рабочих моментов. Местами вы не подбираете слова и высказывете все, что у вас на уме.

Близнецы

Сотрудничество с зарубежными партнерами будет довольно приятным и полезным и поднимает вашу самооценку, ведь вы начинаете осознавать, что ваши профессиональные и человеческие качества представляют собой большую ценность.

Рак

Одна ваша давняя задумка будет воплощена в жизнь, и хоть вы долго будете сомневаться и готовиться, но обстоятельства подталкивают к тому, чтобы цель была достигнута. И нужно только сделать один решительный шаг.

Лев

Неделя настолько насыщена событиями, что вам будет казаться, что прошел целый месяц. Вы ведь одновременно будете решать кучу вопросов, принимать важные решения, начинать новые дела, еще и с личными делами разбираться.

Дева

Замедляйтесь наконец, сколько уже можно настолько интенсивно работать, что у вас совсем нет свободного времени. А между тем, лета осталась только половина, и нужно воспользоваться всеми его прелестями, чтобы было что вспомнить зимой.

Весы

Найдете немало поводов для радости, например, у вас сейчас происходит активизация романтических отношений, и вы будете увлечены своими новыми знакомствами, когда вы, наконец, можете быть самими собой, а не носить маску.

Скорпион

Неделя будет благоприятна для отдыха, в частности, для отпуска, который лучше провести подальше от дома, ведь вам здесь не дадут отдохнуть и расслабиться. Поэтому спланируйте как следует свой побег и перезагрузку.

Стрелец

Вы можете рассчитывать на существенное пополнение вашего кошелька. И не обязательно это будет зарплата. Деньги могут прийти от продажи чего-то большого или от значительных доходов, в конце концов, в вас или ваши проекты кто-нибудь захочет инвестировать большие суммы.

Козерог

Нужны ваши смелость и отчаяние для того, чтобы преодолеть страхи, не позволяющие достичь поставленных целей. И эта неделя может стать действительно прорывной, когда вы идете навстречу тем страхам и преодолеваете их.

Водолей

Ваше умение создавать что-то новое и прогрессивное может очень понадобиться на этой неделе. Кроме того, что вы сами первыми прокладываете дорогу в новых направлениях, вы еще и показываете другим этот путь и обучаете их новым навыкам и технологиям.

Рыбы

Ожидается немало напряженной работы, ведь вам нужно будет завершить в короткие сроки очень важные дела, прежде чем отправиться на отдых. Но сделайте уже тот последний рывок, чтобы со спокойной совестью уехать в отпуск.

Как сообщал ОBOZREVATEL, Солнце перешло в знак Рака. Его сезон повышает эмоциональную чувствительность, склонность к романтике и может быть связан с перепадами настроения. Именно с ним связывают склонность людей влюбляться летом.

Июль этого года – это время ретроградной Венеры, которая может помочь вам оценить качество ваших отношений. Понять то, что вы действительно цените и чего хотите. Эти изменения могут пугать, но они необходимы, чтобы начать двигаться вперед, если вы застряли на месте.