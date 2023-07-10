Финансовая удача или борьба за место под солнцем: гороскоп на 10 июля для всех знаков зодиака

Близнецы заметно улучшат свое финансовое положение, что откроет перед ними новые перспективы. Девам придется бороться за место под солнцем.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 10 июля. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Хорошей идеей будет начать какое-то дело или проект именно сегодня, ведь складываются именно те благоприятные условия, когда все происходит так, как вам нужно, и даже лучше. Да и сил у вас сейчас очень много.

Телец

Будете учиться чему-то новому и прогрессивному, ведь ваш мозг сейчас нуждается и в новой информации, и в активной работе, и в полной загруженности. Вы имеете возможность и желание обрабатывать большие массивы информации, столь необходимой для дальнейшего продвижения.

Близнецы

Внезапно могут поднять зарплату или заплатить больше, чем вы рассчитывали, и это станет для вас признаком того, что вы переходите на другой финансовый уровень и теперь можете рассчитывать на большое финансовое вознаграждение.

Рак

Дороги сегодня будут удачными, особенно если вы хорошо подготовитесь, не забудете про билеты, деньги, документы, определите верные цели вашей поездки, позаботитесь о разных мелочах, которые сделают ваши передвижения максимально комфортными.

Лев

Сосредоточьтесь сегодня исключительно на работе, вы ведь мыслями уже явно не здесь, возможно, уже отдыхаете, и это вам будет очень мешать завершить свои дела и проекты с тем, чтобы с чистой совестью отправиться на отдых.

Дева

Изо всех сил пытаетесь сейчас бороться за свое место под солнцем, считая, что этого места не очень много. Впрочем, если внимательно проанализировать, то окажется, что вы как личность и ваши предложения достаточно редки, востребованы и даже уникальны.

Весы

Получаете сегодня какие-то бонусы и приятные сюрпризы, вознаграждения и премии, какие-то другие материальные дивиденды за добросовестный труд и активную позицию. Словом, в деньгах или каких-либо материальных вознаграждениях вам сегодня будет достаточно сильно везти.

Скорпион

Будете выступать экспертом, консультировать по тем вопросам, в которых вы разбираетесь лучше других. Не будьте слишком скромными и должным образом воспринимайте комплименты и размеры тех гонораров, которые вам будут платить за ваши консультации.

Стрелец

День, когда нужно позаботиться о здоровье, возможно посетить врача, сдать анализы, начать лечебный или профилактический курс. Впрочем, возможно вам будет достаточно просто выспаться или взять еще один выходной.

Козерог

Излишняя поспешность и эмоциональная нестабильность могут стать причиной обострения отношений как со своими родными, так и с коллегами и руководством. Вам вдруг захочется сказать все, что вы думаете.

Водолей

Начинаете неделю на очень веселой ноте, празднуете или просто радуетесь жизни вместе со своими друзьями и коллегами. В конце концов, встреча с приятными людьми тоже может быть достаточным поводом для праздника, личного и душевного.

Рыбы

Почему-то сегодня все буксует, и вам приходится прилагать невероятные усилия к тому, чтобы все хоть немного работало. Даже техника может давать сбой, не говоря уже о людях, которые будут допускать большое количество ошибок и просто будут бастовать.

Как сообщал ОBOZREVATEL, Солнце перешло в знак Рака. Его сезон повышает эмоциональную чувствительность, склонность к романтике и может быть связан с перепадами настроения. Именно с ним связывают склонность людей влюбляться летом.

Июль этого года – это время ретроградной Венеры, которая может помочь вам оценить качество ваших отношений. Понять то, что вы действительно цените и чего хотите. Эти изменения могут пугать, но они необходимы, чтобы начать двигаться вперед, если вы застряли на месте.