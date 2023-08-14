Денежная удача или время перемен: гороскоп на 14 августа для всех знаков зодиака 

Близнецы получат солидную сумму денег, что станет для них хорошей новостью. В жизни Дев произойдут большие перемены.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 14 августа. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Сегодня вы ищете приключений, рветесь в бой и не обращаете внимания ни на препятствия, ни на соперников, включаете решительность и идете смело вперед и принимаете вызовы. Вы с радостью воспринимаете изменения, которые неукоснительно следуют за всем этим.

Телец

Если вы что-то не завершили на прошлой неделе, то сегодня можете наконец поставить точку, подвести черту, с облегчением выдохнуть и даже немного отпраздновать победу над рутиной и собой.

Близнецы

Получаете деньги, зарплату или какие-то средства за уже проделанную работу или аванс. Поэтому можете составлять списки расходов и обязательных выплат. Не забудьте отложить деньги на себя, на какие-то приятные покупки или услуги, чтобы вознаградить себя за труд.

Рак

Сегодня вы можете быть не слишком активными, поскольку еще отдыхаете и набираетесь сил, прогуливаетесь и занимаетесь чем-то приятным. Даже если приходится работать, то вы будете максимально увлечены собственными делами.

Лев

Ваша душа хочет чего-то великого и светлого, поэтому сегодня вы полностью отдаетесь этой волне и устраиваете и для себя, и для своих близких настоящий праздник. Здесь можно и блюда приготовить, и квартиру украсить, и гостей пригласить.

Дева

Настало время трансформации, которая может быть достаточно значительной. И даже если вы давно и тщательно готовились к тем изменениям, не все происходит так, как вы себе представляли, возможны очень значительные погрешности, к которым невозможно подготовиться. Только принять, как должное.

Весы

Производительна групповая и публичная работа, возможно, вы организуете или участвуете в каких-то совещаниях, собраниях, конференциях. Во время обсуждений будьте активнее, смело выражайте свои мысли и идеи.

Скорпион

Прислушайтесь сегодня к тому, что вам говорят люди, и старайтесь понять, что они имеют в виду. Неправильно понятные слова могут стать причиной недоразумения и напряжения.

Стрелец

Будет возможность бросить те проекты и дела, которые вы никак не можете завершить, и начать что-то новое и интересное. Вам дается возможность отправиться на освоение новых тем, начать новые направления и углубиться в интересные исследования.

Козерог

Сил у вас сейчас очень много, неделю начинаете на очень высоком энергетическом уровне, так что сегодня можете приступить к выполнению очень сложных задач, пока у вас есть возможность справиться. Но не планируйте много работы, лучше справиться с чем-то одним.

Водолей

Внезапно находятся люди, которые могут помочь вам осуществить ваши мечты и реализовать давние планы, для которых не хватало определенного толчка. А здесь обстоятельства складываются так, что вы можете вернуться к своим замыслам.

Рыбы

Руководство вас сегодня может выделить среди других и поручить какие-то сложные и ответственные задачи. А может, и наделяет вас отдельными полномочиями, таким образом испытывая ваши компетенции и проверяя вашу стрессоустойчивость.

Как сообщал ОBOZREVATEL, август будет месяцем, богатым яркими событиями. Ретроградная Венера, которая продлится до 3 сентября, принесет переживания и даже потрясения.

Кроме того, во время ретроградного движения Меркурия, Венеры и Сатурна все знаки должны быть внимательны к профессиональному росту и инвестициям.