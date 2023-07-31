Денежная удача или важный выбор: гороскоп на 31 июля для всех знаков зодиака

Близнецы получат значительную сумму денег, что станет для них хорошей новостью. Козерогам придется сделать важный выбор.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 31 июля. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Голова сегодня будет чрезвычайно занята, потому что вам нужно что-то считать, обдумывать, выбирать, анализировать, составлять бюджеты или отчеты, словом, активно использовать свои мозговые клетки.

Телец

Достаточно неопределенный период, и вам больше ничего не остается, как ожидать. То ли нужных людей, то ли благоприятных обстоятельств, то ли решения вашего вопроса, то ли еще каких-то результатов, которые бы вас устроили.

Близнецы

Сегодня будете получать хорошие деньги, будь то ожидаемая зарплата, внезапные премии или неожиданные другие платежи или преференции. Принимайте все, ведь вы достойны того, чтобы иметь лучшие условия, а на это нужны деньги.

Рак

Будьте внимательны к тем идеям, предложениям или информации, которые попадутся вам сегодня на глаза, ведь за ними могут скрываться очень привлекательные перспективы, и здесь главное не упустить эти прекрасные возможности и рассмотреть эти перспективы.

Лев

Успешными будут разные групповые формы работы: конференции, совещания и мозговые штурмы, когда рождаются новые идеи, люди включаются в обсуждение, предлагают разные варианты решения проблем.

Дева

Будете сегодня много общаться, вам сейчас так нужны свободные уши для того, чтобы сбросить все напряжение, которое уже длительное время накапливается. И обстоятельства сложатся так, что у вас будет возможность поговорить.

Весы

Неожиданно попадаете в гости, становитесь участником интересного публичного события или праздника, где можете не только вдохновиться зрелищем и поднять настроение, но и сделать интересные выводы и принять важные решения.

Скорпион

Будет соблазн решить сегодня все вопросы одним махом, переделать все дела, победить всех врагов. Но то, чем вы сейчас занимаетесь, требует более внимательного и тщательного отношения, поэтому не торопитесь.

Стрелец

Это будет день надежды и чаяний, вы получаете сообщение о том, что ваши мечты и желания вот-вот должны сбыться. И не хватает совсем немного ваших усилий для того, чтобы наконец-то получить желаемое.

Козерог

Будете принимать сегодня очень важные решения, особенно в рабочих вопросах, например, будете решать, какой из запланированных проектов будет наиболее успешным, куда лучше всего вкладывать средства или с кем создавать коалиции.

Водолей

Вы сегодня склонны распыляться, хвататься за разные дела и не завершать их. И вместо того, чтобы сконцентрироваться на одной важной теме, вы кучу всего начинаете и бросаете, поскольку не хватает ни сил, ни желания дойти до финала.

Рыбы

Не желательно сегодня принимать поспешные решения. Лучше все как следует подсчитать, обдумать, проанализировать, посоветоваться с компетентными людьми, командой поддержки, словом, не берите ответственность на себя.

Как сообщал ОBOZREVATEL, Солнце перешло в знак Рака. Его сезон повышает эмоциональную чувствительность, склонность к романтике и может быть связан с перепадами настроения. Именно с ним связывают склонность людей влюбляться летом.

Июль этого года – это время ретроградной Венеры, которая может помочь вам оценить качество ваших отношений. Понять то, что вы действительно цените и чего хотите. Эти изменения могут пугать, но они необходимы, чтобы начать двигаться вперед, если вы застряли на месте.