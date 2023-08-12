Денежная удача или путешествие: гороскоп  на 12-13 августа для всех знаков зодиака

Овны на выходных улучшат свое финансовое положение, но для этого придется поработать. Скорпионы отправятся в путешествие.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 12-13 августа. Узнайте, что ждет вас.

Овен

А почему бы вам не заработать немного денег, пусть даже и в выходные, тем более, что вам не нужно прыгать выше головы и делать что-то необычное. Вы просто продолжаете заниматься тем, что и всегда, но денег вам за это будут платить в выходные несколько больше, чем обычно.

Телец

Вместо того чтобы сидеть дома посреди этого замечательного августа, найдите себе какие-то интересные и полезные занятия где-то подальше от привычных стен, отправляйтесь на экскурсии, посмотрите мир вокруг, найдите какие-то неизведанные места.

Близнецы

Вы можете от этих выходных начать движение к новой жизни, увлечься какими-то новыми направлениями, начать заниматься новыми творческими занятиями, что-то мастерить, общаться с новыми знакомыми.

Рак

Друзья не дадут вам провести выходные дома, уговорят на какие-то неожиданные путешествия, а кое-кого будут пытаться вовлечь в настоящие авантюры. Почему бы вам не отправиться навстречу приключениям, чтобы потом было что вспомнить?

Лев

Вы сейчас не слишком можете распоряжаться своим свободным временем, поскольку ваши родные нуждаются в вашем присутствии и активном участии. Поэтому вы вынуждены заниматься делами других, а не отдыхать так, как вам хочется.

Дева

Неожиданно могут появиться незапланированные деньги типа возврата долгов или финансового подарка, и все это можно потратить на что-то приятное и личное, возможно, даже на какие-то предметы роскоши или памятные вещи типа украшений.

Весы

Даже если вы запланировали какие-то активные действия на эти дни, из-за усталости можете все отменить и перенести, ведь нет сил хоть что-то делаь, хочется только лежать, и максимум – смотреть какие-то сериалы, а еще лучше – где-нибудь на пляже или в тени.

Скорпион

Отправляйтесь на эти выходные куда-нибудь подальше, в гости, в путешествие, не сидите дома, воспользуйтесь этими теплыми днями для того, чтобы увидеть что-то новое, познакомиться с новыми людьми и получить новые впечатления.

Стрелец

Лучше сейчас провести максимум времени со своими родными, даже если придется отправиться к ним куда-то далеко и потратить немало времени на дорогу. Но оно того стоит, ведь это самые близкие для вас люди.

Козерог

Пришло время обновить свою базу знаний, начать учебный процесс, научиться чему-нибудь полезному или приятному. Даже если вы не будете часто применять свои новые знания и умения, но удовольствие получите.

Водолей

Будете ускоряться, ведь у вас дел столько, что вы мало что успели сделать в течение рабочих дней. Вот и будете завершать все недоделанное и готовиться к такой же загруженной следующей неделе.

Рыбы

Хозяйственные дела требуют вашего активного вмешательства, ведь за всю неделю вы так запустили это направление, что все выходные будете заниматься, если не уборкой, так стиркой, ремонтом, а может, и заготовками на зиму.

Как сообщал ОBOZREVATEL, август будет месяцем, богатым яркими событиями. Ретроградная Венера, которая продлится до 3 сентября, принесет переживания и даже потрясения.

Кроме того, во время ретроградного движения Меркурия, Венеры и Сатурна все знаки должны быть внимательны к профессиональному росту и инвестициям.