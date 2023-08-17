Денежная удача или повод для праздника: гороскоп на 17 августа для всех знаков зодиака

Овны заключат выгодные сделки, что принесет им прибыль. У Весов появится повод для праздника.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 17 августа. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Финансовые сделки сегодня будут особенно успешными, вам удастся договориться о дальнейшем сотрудничестве или кредитах, погасить задолженности или найти инвестиции, вы можете воспользоваться скидками или попасть под выгодные акции.

Телец

Этот день будет не слишком активным или интересным, вы много времени тратите в ожидании, в очередях, все вокруг очень медленные, ползают как мухи, и кажется, что всячески саботируют свою работу и не дают вам продвигаться вперед.

Близнецы

Успешными будут активные действия, вы пытаетесь вскочить в последний вагон, что-то вас будто подгоняет, и благодаря этому вам удается выполнить все необходимые действия, заполнить бумаги, найти людей или информацию, даже поставить какой-то рекорд.

Рак

Вы сегодня очень очаровательны и настолько уверены в своих силах, что вам удается достигать поставленных задач, особенно если нужно будет убеждать других, переманивать их на свою сторону или создавать какие-то коалиции.

Лев

Есть сегодня все шансы прославиться, особенно если у вас по плану разные выступления и конференции. И ваша речь, и ваш опыт заинтересуют людей, и вы можете перейти на совсем другой уровень, например, получить приглашение от очень знаковых людей или структур.

Дева

Вы сегодня будете подсчитывать свои расходы и доходы, стараться предвидеть, какие дальнейшие шаги нужно предпринять, чтобы обеспечить свое благосостояние и финансовый успех. В конце концов, пора уже поискать новые способы заработка и обогащения.

Весы

Вас сегодня вовлекают в водоворот празднования или подготовки к какому-то празднику, где вы будете выполнять довольно важную роль. Поэтому вы впрягайтесь и помогайте по мере своих сил и возможностей, делайте все, чтобы праздник удался.

Скорпион

Даже самые близкие люди сегодня могут вас раздражать. А может, это вы сегодня будете больше напоминать обнаженный нерв и довольно остро реагировать на все, что происходит вокруг. Более того, пытаетесь провоцировать. Вопрос в том, зачем вы так поступаете.

Стрелец

Что-то вы в последнее время стали слишком скромными в своих желаниях, словно придерживаетесь определенной аскезы и сознательно не хотите тратить лишнее. Не слишком ли вы себя ограничиваете, превратив свою жизнь в довольно аскетическую?

Козерог

Это будет очень спокойный день, когда вы можете выполнять свою привычную работу, посвящать время своим рутинным занятиям, общаться с друзьями и близкими, а еще посещать какие-то культурные или художественные мероприятия.

Водолей

Будет соблазн добавить к своей жизни что-то острое и яркое, превратить этот обычный день в нечто более феерическое, а местами фантастическое. В конце концов, для кого-то даже танцы на пляже или вечеринка на крыше могут стать приключением.

Рыбы

Люди, которые вам сегодня попадутся, могут поразить вас своим упорством и вдохновят на какие-то шаги. К примеру, вы начнете следовать их привычкам, пойдете их по пути, начнете определенную деятельность или наоборот, решите что-то свернуть.

Как сообщал ОBOZREVATEL, август будет месяцем, богатым яркими событиями. Ретроградная Венера, которая продлится до 3 сентября, принесет переживания и даже потрясения.

Кроме того, во время ретроградного движения Меркурия, Венеры и Сатурна все знаки должны быть внимательны к профессиональному росту и инвестициям.