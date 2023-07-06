Денежная удача или пауза в работе: гороскоп на 6 июля для всех знаков зодиака

Овны получат деньги на счет, что станет для них хорошей новостью. Тельцы возьмут небольшую паузу в работе.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 6 июля. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Приходят небольшие поступления от разных источников, в том числе от бизнеса или частной практики, а может, кто-то решит отдать долг или вы найдете временную подработку и уже получите расчет.

Телец

Лучше сегодня сделать небольшую паузу в вашей бурной деятельности, по крайней мере, не так активно трудиться и общаться. Лучше займитесь какими-нибудь приятными делами или даже легкомысленными занятиями, чтобы разгрузить голову.

Близнецы

Ваша активность сегодня бьет все рекорды. Вы успеваете и домашние дела все устроить, и все инстанции оббегать, и с людьми договориться, и бумаги нужно заполнить, еще и очаровать несколько человек настолько, что ради вас будут готовы на любые подвиги.

Рак

Романтического настроения добавляют контакты с теми людьми, которые когда-то вызывали у вас приятные чувства. И вот внезапно все может вернуться, вам предложат встретиться, так что будете иметь приятное общение и перспективы развития отношений.

Лев

Предстоит многое рассчитать, например, разные варианты бизнес-планов или вашего будущего, проанализировать вероятные прибыли и расходы, перспективы и целесообразность некоторых шагов, чтобы в дальнейшем не тратить лишние средства и время.

Дева

Рабочие моменты сегодня не слишком удачно продвигаются, сказывается лето и нежелание работать, причем, не только ваше, но и ваших коллег и даже руководства. Поэтому будьте более снисходительны к желанию людей отдохнуть.

Весы

День обещает быть заурядным, с привычной работой и заботами. Единственное, что может вас развлечь – это сплетни об известных вам людях или близких знакомых, которые вы с удовольствием будете выслушивать или пересказывать.

Скорпион

С теми, кто только начал работать на новом месте, может случиться небольшая беда из-за неопытности или незнания определенных особенностей работы или характеров своих новых коллег. Поэтому лучше лишний раз проконсультироваться у старожилов.

Стрелец

Ответственные дела, которыми вы сегодня занимаетесь, требуют очень внимательного отношения, поэтому не отвлекайтесь на что-либо другое, сосредоточьтесь на том, от чего зависите и вы, и ваши близкие, и ваше будущее.

Козерог

Долгое время вы были такими вежливыми и скромными, а вот сегодня представится возможность, наплевав на добропорядочность и образцовый имидж, немного пуститься берега. Впрочем, можно немного развлечься, потому что в этом мирне никто не может быть святым.

Водолей

Получайте интересные предложения по совместным проектам, например, по бизнесу или каким-либо творческим делам. И все это будет сделано в такой привлекательной форме, что вы и опомниться не успеете, как дадите свое согласие, даже не выслушав все нюансы.

Рыбы

Личная жизнь сейчас похожа на сказку, ведь появляется тот или та, что сделают вас счастливыми и создадут прекрасную атмосферу, а вы будете способны поверить в чудеса. Наконец-то у вас на пути встречается любовь.

Как сообщал ОBOZREVATEL, Солнце перешло в знак Рака. Его сезон повышает эмоциональную чувствительность, склонность к романтике и может быть связан с перепадами настроения. Именно с ним связывают склонность людей влюбляться летом.

Июль этого года – это время ретроградной Венеры, которая может помочь вам оценить качество ваших отношений. Понять то, что вы действительно цените и чего хотите. Эти изменения могут пугать, но они необходимы, чтобы начать двигаться вперед, если вы застряли на месте.