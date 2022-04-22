Четыре знака зодиака ждут большие проблемы: в их жизни начнется хаос, они могут потерять все

Конец апреля 2022 года станет чрезвычайно трудным периодом для четырех знаков зодиака – они столкнуться с проблемами, которых совсем не ожидали. В их жизни начнется хаос, который может привести к большим потерям, если срочно не исправить ситуацию.

Об этом заявили астрологи издания Santeplusmag. По их словам, уроженцы этих знаков почувствуют, что такое настоящая "черная полоса".

Лев

Представители этого знака привыкли всегда и во всем быть первыми, достигать успеха любой ценой, но конец апреля выбросит их из привычной зоны комфорта. Они столкнутся с трудностями, решение которых им не под силу. У Львов все будет буквально валиться с рук, они будут раздражительными. Если рожденные под этим знаком не смогут справиться с эмоциями и принимать решения с холодным разумом, они могут потерять работу и деньги, а также испортить отношения с родными.

Видео дня

Скорпион

Скорпионов ждет очень трудный период в жизни, на работе не будет получаться буквально ничего. Уроженцы знака могут провалить важный проект, на который возлагали большие надежды, что поставит крест на их карьере. Вполне вероятно, что Скорпионам придется задуматься о смене сферы деятельности. Конфликты в семье грозят разрывом отношений.

Козерог

Козероги могут чувствовать, что находятся под сильным давлением своих родных и коллег по работе. У них не будет получаться ничего – дела будут идти плохо, что может вызвать гнев руководства. О карьерном росте и повышении зарплаты Козероги пока могут забыть. Им нужно постараться сохранить хотя бы то, что у них есть, иначе они могут остаться совсем без средств.

Дева

Девы привыкли быть любимчиками судьбы – обычно они с легкостью достигают всего, чего желают. Но конец апреля покажет им, что реальность бывает жестокой. Девы могут потерять крупную сумму денег и вызвать гнев руководства на работе. Если им не удастся быстро разрешить проблемы, это окажет сильное негативное влияние на их дальнейшую жизнь.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее астрологи назвали самые "токсичные" знаки зодиака – они буквально излучают негативную энергетику, очень лицемерны и мстительны. С ними трудно общаться, потому что даже мелкое замечание может обернуться грандиозной ссорой.

Также эксперты по звездам назвали четыре знака зодиака, которые будут под защитой высших сил в апреле. Беды будут обходить их стороной, а удача – сопутствовать во всех делах.