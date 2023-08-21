Борьба с конкурентами или отдых: гороскоп на неделю до 27 августа для всех знаков зодиака

Девам придется бороться с конкурентами, соперники окажутся достаточно сильными. Стрельцы отправятся на отдых.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на неделю до 27 августа. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Вы сейчас принимаете важные для себя решения. Все сомнения уже позади, вы пришли к мнению, что должны таки сделать определенный шаг. Остается только открытым вопрос, когда именно вы это должны сделать, чтобы все были в выигрыше.

Телец

О вашей надежности и трудолюбии уже слагают легенды, на вас вполне можно положиться даже в очень ответственных вопросах. И сейчас вам нужно эти ваши качества дополнительно монетизировать, ведь вы должны получать гораздо больше денег, чем сейчас.

Близнецы

Очень продуктивная неделя намечается, когда вы очень многое успеваете сделать, каждый день вам удается выполнить столько дел, которые некоторым и за неделю не переделать. И умудряетесь при этом еще и не уставать.

Рак

В вашем окружении происходят приятные изменения – появляются люди, которые полностью разделяют ваши мысли, понимают вас даже с полувзгляда, помогают вам отстаивать ваши интересы и определенным образом дополнять вас в тех областях, в которых вы не слишком осведомлены.

Лев

Семья напомнит о себе, возможно, вас пригласят в гости или на толоку, попросят помочь копать картошку или вместе отметить какое-то событие. В конце концов можно даже пожертвовать работой ради того, чтобы провести время вместе с удовольствием и пользой.

Дева

Конкуренты могут прибегнуть к ухищрениям и даже коварству, которые могут вас побудить к смелым шагам, вам захочется выложиться по полной и превзойти всех. В общем, сейчас конкуренция пойдет вам на пользу, как бы сильны ни были ваши соперники.

Весы

Сейчас у вас будет немало грандиозных планов, но нехватка финансов не позволяет вам все это воплотить в жизнь. Подумайте о том, чтобы привлечь на свою сторону сторонних инвесторов, чтобы все ваши мечты были реализованы.

Скорпион

Сейчас происходит разрушение всего того лишнего, что уже и так давно должно быть разрушено. Поэтому не стоит сожалеть о потере, наоборот, постарайтесь как-то ускорить все эти очистительные процессы и убрать все обломки.

Стрелец

Лучше эту неделю провести где-то подальше от своего основного места дислокации, отправиться в гости, по делам, на отдых или экскурсию, немного отдохнуть, и позволить своим родным отдохнуть от вашего общества.

Козерог

Наконец-то вы получаете то, о чем давно мечтали, это может быть какая-то желанная покупка, хорошая работа, встреча или ценный подарок, что значительно поднимает настроение и повышает вашу самооценку, ведь вы действительно стоите всего этого.

Водолей

Может произойти обострение или разрыв деловых или личных отношений, особенно если вы давно уже чувствовали, что к этому все идет. И вот наконец-то вы начинаете выяснять кто прав, а кто ошибался, обмениваетесь обвинениями и претензиями.

Рыбы

Кто-то там наверху сделает вам хорошую рекламу и поможет в продвижении, вы становитесь известными, а это приносит новые возможности, а в перспективе – и хорошие деньги. Но не стоит уповать исключительно на протекцию, и вам самим нужно активно действовать.

Как сообщал ОBOZREVATEL, август будет месяцем, богатым яркими событиями. Ретроградная Венера, которая продлится до 3 сентября, принесет переживания и даже потрясения.

Кроме того, во время ретроградного движения Меркурия, Венеры и Сатурна все знаки должны быть внимательны к профессиональному росту и инвестициям.