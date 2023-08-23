Большой успех или трудности: гороскоп на 23 августа для всех знаков зодиака 

Раки достигнут больших успехов и будут купаться в лучах славы. Девы столкнутся с трудностями и критикой на работе.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 23 августа. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Будете планировать финансовые расходы и доходы, составлять бюджеты и распределять то, что у вас есть. И нужно сделать все мудро и взвешенно, вспомнить все статьи, учесть малейшие возможности получить деньги.

Телец

Для вас начинаются семейные праздники, и вы основательно подходите к этим вопросам, готовитесь очень тщательно, беспокоитесь о том, чтобы каждый близкий человек не был обделен вниманием и подарками, чтобы все были сыты и довольны.

Близнецы

Вас могут пригласить на какое-то светское мероприятие, торжества, где будет немало людей. И вы не удовлетворяетесь ролью стороннего наблюдателя. Возможно, придется и речи произносить, и людей организовывать, и как-то себя представлять, и что-то даже продавать.

Рак

Вас будут поощрять и награждать, буквально купаетесь в лучах славы, получаете и комплименты, и награды, и подарки, и даже отличные перспективы, то есть предложения, которые могут превратиться в большие успешные проекты.

Лев

Будет намерение сделать что-то очень значительное и незабываемое, к примеру, принять участие в каком-то рекорде. Вы сейчас стремитесь к славе, очень хочется оваций, похвалы и восхищения. Вот вы и ищете разные способы поднять себе самооценку.

Дева

Кто-то будет нагло вас сегодня критиковать и сомневаться в ваших профессиональных качествах. Не принимайте это на свой счет, просто у человека есть собственные резоны так выражаться. Просто выслушайте молча и никак не реагируйте.

Весы

Можете сегодня потеряться в том большом количестве разнообразных дел, которые вы себе придумали и навалили. Эти все хлопоты отнимают ваши силы и время. А до больших дел, которые действительно давно пора сделать, у вас не доходят руки. Решайте что-нибудь с этим, определяйтесь с приоритетами.

Скорпион

Вы можете начинать какие-то важные дела, зная, что любые ваши начинания с вами готовы разделить ваши коллеги, друзья или близкие. Поэтому, чувствуя этот надежный тыл и поддержку, смело идите вперед.

Стрелец

Пришло время что-то строить, создавать если не своими руками, так усилиями специально обученных людей. К примеру, назреет вопрос строительства жилья или организации собственного бизнеса, производства или семейных отношений.

Козерог

Могут произойти определенные изменения, ведь сегодня день будет богат на разного рода трансформации, как внешние, так и внутренние. К примеру, вы можете вдруг понять, что шли совсем не туда, куда вам нужно, и развернуться на 180 градусов.

Водолей

Официальные инстанции сегодня будут не слишком к вам склонны. Если вам нужно будет что-то решить во властных коридорах, то лучше сейчас этого не делать, а перенести решение этих вопросов на следующую неделю.

Рыбы

Пора уже перевести дыхание, наконец, выдохнуть и отдохнуть, ведь напряженный период подходит к концу, вы уже получаете свои результаты и вполне довольны, поскольку хорошо справились со всеми испытаниями.

Как сообщал ОBOZREVATEL, август будет месяцем, богатым яркими событиями. Ретроградная Венера, которая продлится до 3 сентября, принесет переживания и даже потрясения.

Кроме того, во время ретроградного движения Меркурия, Венеры и Сатурна все знаки должны быть внимательны к профессиональному росту и инвестициям.