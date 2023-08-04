Большой успех или романтика: гороскоп на 4 августа для всех знаков зодиака 

Овны достигнут больщих успехов и приблизятся к желаемой цели. У Скорпионов получится отдохнуть.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 4 августа. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Завоевание новых высот продвигается своим ходом, вы понемногу двигаетесь вперед и достигаете сегодня некоторых промежуточных целей. И это будет определенная победа над собой, так что есть все основания отпраздновать это событие.

Телец

Общение с коллегами сегодня будет очень комфортным и приятным. Окажется, что рядом с вами – чрезвычайно положительные люди, с которыми есть о чем поговорить, а с кем-то – и пофлиртовать, даже если политика вашей компании запрещает отношения между коллегами.

Близнецы

Как будто ниоткуда приходят гениальные решения, которые могут сделать вашу жизнь еще более интересной, еще и доход принесут. Сколько уж таких случаев было, а вы все равно удивляетесь, откуда появляются эти оригинальные бизнес-идеи.

Рак

Сегодня вы проявляете все свои творческие способности, придумываете какие-то невероятные проекты, сочиняете планы, сказки, сценарии, способные на все эти невероятные креативные вещи, которые могут быть интересны и полезны другим людям.

Лев

Появляются подарки и поздравления, впрочем, ничего удивительного, ведь Львы сейчас отмечают дни рождения. Поэтому полностью отдайтесь этим счастливым мгновениям, растворитесь в этих замечательных августовских праздничных днях.

Дева

Вы так разогнались на этой неделе, что не собираетесь ни тормозить, ни останавливаться и можете даже настолько увлечься, что будете работать все выходные, причем в достаточно интенсивном темпе, ведь не стоит упускать те прекрасные возможности, которые сейчас сложились.

Весы

Теперь ваши слова и эмоции будут нуждаться в выходе. Вы вдруг можете осознать, что вас кто-то или очень раздражает и вы уже не можете себя сдержать, а выражаете все, что вас беспокоит. Впрочем, лучше это напряжение сбросить более экологичными методами.

Скорпион

Будет желание просто полежать на диване и никуда не ходить, ни на работу, ни даже на улицу выходить. То ли из-за жары, или из-за пятницы, но мозги у вас сейчас не слишком интенсивно работают, поэтому лучше все же отдохнуть.

Стрелец

Вы уже несколько выдохлись за эту интенсивную неделю, так что можете замедлить свой бег и начать отдыхать. Вы больше сосредоточиваетесь на решении внутренних вопросов, чем на внешнем мире.

Козерог

Сегодня большинство ваших юридических или бюрократических вопросов должно быть решено. Так что, если у вас по плану обращение к разным подобным структурам, смело отправляйтесь на покорение властных кабинетов.

Водолей

Можете уже начать отдыхать, поскольку все планы на сегодняшний день неожиданно могут отмениться, и вместо заполненного разными делами дня у вас будет немало свободного времени, которое можно посвятить себе, собственным удовольствиям и увлечениям.

Рыбы

Завершение этой недели будет романтичным, ведь с вами может случиться если не любовь, так симпатия, если не свидание, так знакомство. И все эти контакты и события могут мягко перейти и на ближайшие выходные.

Как сообщал ОBOZREVATEL, август будет месяцем, богатым яркими событиями. Ретроградная Венера, которая продлится до 3 сентября, принесет переживания и даже потрясения.

Кроме того, во время ретроградного движения Меркурия, Венеры и Сатурна все знаки должны быть внимательны к профессиональному росту и инвестициям.