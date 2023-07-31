Большие расходы или новые возможности: гороскоп на неделю до 6 августа для всех знаков зодиака

У Львов заметно возрастут расходы, но траты действительно будут необходимыми. Перед Стрельцами откроются новые возможности.

Видео дня

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на неделю до 6 августа. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Всю неделю у вас будет приподнятое и даже праздничное настроение, у вас есть хорошие поводы для празднования и пребывания в таком счастливом состоянии, например, потому, что в вашей семье произошли какие-то приятные изменения.

Телец

Лучше всего эту неделю посвятить восстановлению сил, ведь многие работали все лето и это напряжение нужно куда-то девать. Поэтому сделайте все возможное, чтобы отдохнуть, найдите тихое уединенное место, возьмите отпуск, предупредите руководство.

Близнецы

Можете стать для других наставником, учителем или просто хорошим советчиком, ведь вы знаете гораздо больше других, и как бы ни любили учиться, приходит то время, когда уже нужно не накапливать знания и умения, а отдавать их другим.

Рак

Вам хочется превратить этот мир в нечто очень прекрасное и невероятное, так что не сдерживайте себя, творите и вытворяйте. Тем более, что у вас сейчас есть куча возможностей для того, чтобы проявить себя как творческая личность.

Лев

Сейчас у вас увеличиваются расходы, нужно будет приобрести очень многое, например, выложить деньги на отпуск, оплатить обучение или вложить в собственное здоровье. И на всем этом не стоит экономить.

Дева

Все же кому-то нужно будет работать, и, похоже, что на этой неделе именно вы будете этим трудягой, который пашет чуть ли не один за всех. По крайней мере, уже отдыхающие коллеги могут рассчитывать на то, что вы их замените или прикроете.

Весы

Сейчас вы, как Золушка, собирающаяся на бал – в предвкушении чего-то светлого и прекрасного, типа отпуска или праздника, тем более, что вы заслужили вознаграждение своим тяжелым и упорным трудом. Поэтому вознаграждайте себя всеми доступными способами.

Скорпион

Расчищайте свое пространство для новой реальности, выбрасывайте все то, что как-то вас ограничивает или хотя бы за что цепляется ваш глаз, мешая видеть горизонты. Сейчас самое время выбросить все лишнее из дома, головы, жизни.

Стрелец

С бешеной скоростью в жизнь врываются новые возможности, новые обязанности, которые дадут вам надежду на значительные изменения, причем те, о которых вы давно мечтали. И здесь обстоятельства складываются так, что вам все приносят на блюдечке.

Козерог

Неожиданно для вашего окружения и самого себя, вы можете начать новую жизнь, например, отважитесь за смену работы, места жительства, женитесь или разводитесь. В конце концов, главное, чтобы вы от этих изменений чувствовали себя лучше, чем до них.

Водолей

Неделя будет до отказа заполнена различными важными делами и событиями, где вам нужно быть максимально внимательными и ответственными. Но все же найдите в своем плотном графике время и для отдыха, и для приятных занятий.

Рыбы

Кто-то или что-то вас будет пытаться ограничивать, от словесных отговорок до достаточно значительных физических препятствий, словом, чуть ли не за руки будут хватать для того, чтобы вы дальше не двигались. И ваша задача – преодолеть это все, показать силу и уверенность.

Как сообщал ОBOZREVATEL, август будет месяцем, богатым яркими событиями. Ретроградная Венера, которая продлится до 3 сентября, принесет переживания и даже потрясения.

Кроме того, во время ретроградного движения Меркурия, Венеры и Сатурна все знаки должны быть внимательны к профессиональному росту и инвестициям.