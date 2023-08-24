Большие победы или романтика: гороскоп на 24 августа для всех знаков зодиака

Девы получат важные победы и будут очень довольны результатом. Стрельцы смогут насладиться романтикой.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 24 августа. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Что бы ни происходило вокруг, но ваша душа хочет праздника, так что вы сегодня делаете все для того, чтобы как-то поднять настроение себе и окружающим, придумываете какие-то способы собраться всем вместе и провести время.

Телец

Сегодня можете начать что-нибудь новое. Внезапно в голову приходит идея учиться, осваивать новые навыки, территории, думаете о новой работе, хобби, появляются идеи сотрудничества или нового бизнеса.

Близнецы

Неожиданно друзья могут вас позвать в гости или сагитировать вас принять участие в каких-нибудь событиях, выставках, конференциях, где у вас будет возможность приобщиться к очень важным мероприятиям и познакомиться с нужными людьми.

Рак

Будьте сегодня щедры на комплименты и добрые слова, растопите сердце своим собеседникам – и они удивят вас. В общем-то, сегодня вы можете найти потенциальных клиентов, партнеров и даже любимых.

Лев

Самочувствие сегодня будет прекрасным, силы как бы приумножаются, вы будете много работать, общаться, передвигаться, и на все это хватает энергии и вдохновения. Происходит некое возрождение.

Дева

Для вас наступает день наград и всяческих поощрений. Возможно, вам выдают какие-то грамоты, премии, вознаграждают и говорят приятные слова. Словом, это будут очень приятные ощущения, вам очень нравится слава и похвала.

Весы

Сегодня вы для родных делаете все, что в ваших силах. Почему-то именно сейчас вы чувствуете невероятное единство с вашим родом, хочется если не собрать всех под одной крышей, так позвонить по телефону всем, вспомнить давние времена.

Скорпион

Будьте сегодня активны и действенны, выкладывайтесь полностью как в работе, так и в своих увлечениях. Вы должны показать все свои лучшие стороны, все таланты, опыт и навыки, продемонстрировать экспертность и поразить знаниями.

Стрелец

В последнее время у вас не хватало времени на романтику, даже разговоры с вашими любимыми. Проведите этот день вместе, общаясь и наслаждаясь каждой минутой, проведенной вместе. Также это хороший день для первого свидания.

Козерог

Отдохните сегодня от всех забот, проведите этот день так, как мечтали. Для кого-то это будет максимально расслабленный день где-нибудь на природе, на пляже, на даче или на диване. А кому-то захочется напрячься и отправиться гулять или приятно напрягать мышцы.

Водолей

В голову приходят светлые гениальные идеи и прорывные решения по поводу того, как можно изменить вашу жизнь к лучшему, в том числе улучшить благосостояние, которое может придать вам уверенности, стабильности и защищенности.

Рыбы

Вашего энтузиазма и вдохновения хватит не только на вас, но и на тех, кто поблизости. Своих друзей и родных вы вдохновляете на то, чтобы собраться и куда-то уйти, что-то такое достопамятное создать или просто насладиться сегодняшним днем.

Как сообщал ОBOZREVATEL, август будет месяцем, богатым яркими событиями. Ретроградная Венера, которая продлится до 3 сентября, принесет переживания и даже потрясения.

Кроме того, во время ретроградного движения Меркурия, Венеры и Сатурна все знаки должны быть внимательны к профессиональному росту и инвестициям.