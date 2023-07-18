Большие перемены или усталость: гороскоп на 18 июля для всех знаков зодиака

Близнецы будут покорять новые вершины, перемены могут оказаться грандиозными. Рыбы почувствуют усталость и задумаются об отдыхе.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 18 июля. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Этот вторник приобретает несколько романтическую окраску. То ли у вас какое-то интересное знакомство состоится, то ли активизируются давние знакомые и поклонники, что заставит сердце биться чаще и думать совсем не о работе.

Телец

Налаживаются зарубежные связи, вы обмениваетесь полезной информацией с международными партнерами, частными лицами или государственными структурами. Словом, заграница вам становится гораздо ближе.

Близнецы

Покоряете сегодня новые вершины, самостоятельно или в содружестве с другими, например, приобщаетесь к новой команде, можете стать частью грандиозных проектов, о которых будут говорить все. В конце концо, это очень приятно и ответственно.

Рак

Темп жизни значительно ускоряется, даже вопреки лету и жаре, ведь вам нужно успеть сделать немало дел в небольшой промежуток времени. И у вас сегодня по плану и дорога, и работа, и развлечения, и встречи.

Лев

Будете управлять людьми, даже если это не входит в ваши должностные обязанности и такого опыта у вас нет. Но вам может даже понравиться сплачивать вокруг себя людей, ставить им задачи, мотивировать и контролировать исполнение.

Дева

День подойдет для наведения порядка вокруг себя, как на своем рабочем месте, так и дома. И здесь нужна определенная смелость для того, чтобы выбросить все лишнее и расчистить место для всего нового – гардероба, посуды, предпочтений, отношений.

Весы

Будете начинать освоение новых территорий, будь то обживаться в новом жилье или осваиваться на новом рабочем месте. А может, как раз в этот день будете куда-то переезжать, собирая свои вещи и выбрасывая лишнее.

Скорпион

Берите сегодня на себя повышенные обязательства и сознательно принимайтесь за сложные задачи. Ведь вам сейчас очень нужно испытать свои силы, доказать себе и другим, что вы способны на большие дела и можете работать на грани своих возможностей.

Стрелец

Все, что вас тревожило совсем недавно, сегодня перестает вас беспокоить. Вы либо кардинально решаете все эти сложные вопросы, либо они как-то разруливаются сами собой, и это перестает быть вашими проблемами.

Козерог

На горизонте появляются новые люди, к мнению и идеям которых следует прислушиваться. Тем более, если они сами стучат в вашу дверь и кое-что интересное предлагают. Это может касаться как вашей деятельности, так и хобби или личной жизни.

Водолей

Командой сегодня многое удается сделать. Поэтому не пытайтесь самостоятельно тянуть лямку, а лучше продумайте, чем вы можете мотивировать своих соратников, чтобы лучше справиться с тем большим объемом работы, который нужно будет переделать.

Рыбы

Наступает определенная усталость, жизненный тонус несколько снижен, вам надоели уже привычные занятия, хочется чего-то нового и необычного, какой-то свежий глоток воздуха, который разогнал бы вашу скуку и заставил сердце биться сильнее.

Как сообщал ОBOZREVATEL, Солнце перешло в знак Рака. Его сезон повышает эмоциональную чувствительность, склонность к романтике и может быть связан с перепадами настроения. Именно с ним связывают склонность людей влюбляться летом.

Июль этого года – это время ретроградной Венеры, которая может помочь вам оценить качество ваших отношений. Понять то, что вы действительно цените и чего хотите. Эти изменения могут пугать, но они необходимы, чтобы начать двигаться вперед, если вы застряли на месте.