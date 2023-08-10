Большие перемены или счастливый случай: гороскоп на 10 августа для всех знаков зодиака

Тельцам придется неожиданно менять свои планы, они могут отправиться в путь. Жизнь Стрельцов преобразит счастливый случай.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 10 августа. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Случай занесет вас в общество сильных мира сего, но не на какие-то официальные мероприятия, а в дружескую компанию, где все друг друга знают и не надевают маски, а говорят то, что думают, и остаются сами собой.

Телец

День богат разными трансформациями и невероятными кульбитами, вы планируете себе одно, а оказываетесь в совершенно неизвестном месте, рядом с незнакомыми людьми и можете даже соглашаться на крайне странные для вас вещи.

Близнецы

Приходит осознание, что нельзя двигаться дальше в старой парадигме, пользуясь давними установками и старыми инструментами. Окажется, что человечество давно уже пошло вперед, и вам нужно догонять прогресс.

Рак

Доверие к вам людей будет безграничным, вы становитесь именно тем авторитетом, на которого ссылаются и за которым готовы идти хоть на край света. Ведь сами вы показываете отличные результаты своей деятельности и зажигаете сердца.

Лев

Сегодня вы будете собираться с силами, ведь вам нужно будет провести важные переговоры и договориться с солидными людьми о некоторых секретных вещах. А для этого нужна и энергия, и аргументы, и убедительность, и энтузиазм.

Дева

Неожиданно можете стать участником публичного мероприятия, праздника, собрания или какой-то конференции, где получите и полезную информацию, и нужные вам знакомства, еще и важные идеи вам кто-то может подбросить.

Весы

День, когда нужно руководствоваться исключительно логикой, а не эмоциями, включать мышление, тщательно анализировать всю ту информацию, которая приходит к вам, проверять ее, а не верить на слово, даже если это говорит кто-то очень авторитетный.

Скорпион

Вы сейчас решительны, как никогда раньше. Кажется, уже последняя капля переполнила вашу чашу терпения, и вы выражаете все, что продолжительное время накапливалось. Впрочем, не только говорите, но и делаете. К примеру, завершаете сотрудничество или разрываете отношения.

Стрелец

Бывают разные счастливые случаи, которые убеждают вас в том, что жизнь все-таки налаживается, и вы как раз сейчас находитесь в том состоянии, когда фортуна разворачивается к вам нужной стороной.

Козерог

Вы должны сегодня принять какие-то важные решения, но пока не имеете полной картины, которая помогла бы вам это сделать. Поэтому приходится собирать дополнительные сведения, цифры, законы и даже пользоваться слухами и домыслами.

Водолей

К вам сегодня будут приходить за советом и утешением, и вы превращаетесь в заботливую маму, которая должна всех выслушать, погладить по головке, похвалить и дать пирожок. Ну, если вам нравится такая роль, то почему бы и не поиграть в нее?

Рыбы

На вас сегодня сваливается дополнительная работа. И, кроме своих обязанностей, вы еще должны что-то делать и за других, а благодаря вашему усердию, ответственности и безотказности, таких нагрузок может быть все больше и больше.

Как сообщал ОBOZREVATEL, август будет месяцем, богатым яркими событиями. Ретроградная Венера, которая продлится до 3 сентября, принесет переживания и даже потрясения.

Кроме того, во время ретроградного движения Меркурия, Венеры и Сатурна все знаки должны быть внимательны к профессиональному росту и инвестициям.