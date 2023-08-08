Большие перемены или проблемы: гороскоп на 8 августа для всех знаков зодиака 

Львам придется срочно менять планы, но это откроет перед ними новые перспективы. Скорпионам грозят проблемы.

Видео дня

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 8 августа. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Запланировано очень много работы,, и вы будете пытаться всю ее переделать, даже несмотря на то, что вам не доплачивают за лишние нагрузки. Но вам очень нужно сейчас взять на себя всю ответственность и без помощи других со всем справиться.

Телец

Вы намерены прояснить ситуацию со своими коллегами или руководством, выяснить все те моменты, которые вызвали недоразумение и напряжение. Такой день откровенности предстоит, когда вам будут говорить всю правду, если вы об этом попросите

Близнецы

Наконец, все то, что вы придумываете, создаете и реализуете, начинает доставлять вам не только удовольствие от творчества, но и значительную материальную выгоду, вы начинаете продавать результаты своего труда, причем очень выгодно.

Рак

Сейчас вы можете играючи разрушить то, что уже долгое время вам очень мозолило глаза, мешало, лежало на пути. И вот, наконец, пришло время выбросить все лишнее, очистить эти авгиевы конюшни от продуктов прежней жизнедеятельности.

Лев

Сегодня планы, какими бы интересными и содержательными они ни были, могут измениться или полностью отмениться. И вместо того, чтобы добросовестно работать, вы отправляетесь на освоение новых пространств и углубляетесь в интересные исследования

Дева

Вам сегодня возвращают все, что вы когда-либо давали другим. Это могут быть деньги, время, внимание, приятные разговоры, любовь, советы и все то, чем вы охотно делились с другими. И, наконец, пришло время получить все это обратно, еще и значительно увеличенным в размерах.

Весы

Появляются приятные новости о ваших будущих карьерных перспективах. Возможно, до вас доходят слухи о том, что вашу кандидатуру рассматривают как претендента на какую-либо должность. А возможно, появляется интересная вакансия, которую вы мечтаете заполучить.

Скорпион

Возникает определенное напряжение в отношениях. Вы сейчас склонны к раздражению, поскольку уже долгое время накапливается разного рода негатив, от которого вы не можете избавиться. Вот и "делитесь" этим напряжением с самыми близкими людьми.

Стрелец

Будет соблазн решить важные вопросы одним наскоком, не разобравшись как следует в ситуации. Но нужно будет более тщательно исследовать причины и последствия, основания и перспективы. Поэтому не торопитесь, а изучайте матчасть.

Козерог

Возможны какие-то финансовые поступления – зарплаты, премии, начисления, дивиденды и вам захочется потратить эти лишние и неожиданные деньги на себя, позволить себе какие-то приятные, а не только полезные вещи.

Водолей

Может произойти повторение очень сложной ситуации, которую считали уже давно решенной. И это вам дает все основания полагать, что какие-то уроки вы так и не выучили, и для того, чтобы вы лучше осознали некоторые вещи, вам и повторяют те же жизненные уроки.

Рыбы

Энергетически это будет очень сильный день, когда вам все удается, когда сил у вас сейчас достаточно для того, чтобы справиться с невероятным количеством дел, еще и других людей поддерживать и вдохновлять, давая положительный заряд.

Как сообщал ОBOZREVATEL, август будет месяцем, богатым яркими событиями. Ретроградная Венера, которая продлится до 3 сентября, принесет переживания и даже потрясения.

Кроме того, во время ретроградного движения Меркурия, Венеры и Сатурна все знаки должны быть внимательны к профессиональному росту и инвестициям.