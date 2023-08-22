Большие перемены или повод для праздника: гороскоп на 22 августа для всех знаков зодиака 

В жизни Близнецов произойдут большие перемены. У Дев появится повод для праздника.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 22 августа. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Если вам будут давать какие-то деньги, то не отказывайтесь, не пытайтесь вернуть или дать сдачу. Просто возьмите все, что вам дают, поблагодарите и подумайте о том, куда вы можете вложить эти деньги, чтобы они не пропали, а принесли вам пользу.

Телец

Вам уже нужно выделяться, можно умом, можно внешним видом или какими-то качествами, параметрами, всем тем, благодаря чему вы можете занять лидерские позиции и заявить о себе.

Близнецы

В вашей привычной жизни происходят изменения, впрочем, вы сами к этому стремились, сознательно или подсознательно, и нужно время от времени трансформировать и свои предпочтения, и работу, и окружение, чтобы не закисать и не деградировать.

Рак

Тихая спокойная жизнь уже сидит в печенках, так что будет желание и возможность перезагрузиться и решиться на более решительные шаги, может, даже на подвиги и авантюры. И с сегодняшнего дня вы решаете быть более активными и смелыми.

Лев

Завершайте уже наконец-то все свои важные дела и громко отпразднуйте этот финал. Как раз наступает удачное время для подведения черты, а заодно нужно сделать важные выводы относительно того, удалось ли вам все сделать так, как хотелось.

Дева

Вы начинаете праздновать уже сегодня, посещаете какие-то мероприятия или сами устраиваете какие-то события, многолюдные и громкие или камерные. В конце концов, можете просто встретиться с близкими вам людьми, чтобы просто обняться.

Весы

Нужно будет выговориться, сбросить с себя всю тяжесть напряжения, поэтому поищите свободные уши и мягкую жилетку. Лучше, если это будет человек профессиональный, не подвергайте своих близких этим пыткам – выслушивать ваши проблемы и страхи.

Скорпион

Кто-то может разрушить все предварительные договоренности и испортить вам планы на сегодня. Конечно, неприятная ситуация, но на все подобные случаи хорошо бы иметь план Б, а еще лучше и С и Д, чтобы вы легко переключались с одного вида деятельности на другой.

Стрелец

Впереди – период ожидания, этот день вы все время чего-то ожидаете. Ну может, не сидите у телефона круглосуточно, но все равно все ваши мысли будут сконцентрированы на одном, и от этого вопроса будет зависеть вся ваша дальнейшая жизнь.

Козерог

Примените сегодня творческий подход к любым направлениям вашей деятельности, ведь можно творить где угодно, когда появляются новые идеи, подходы, фантазии, которые впоследствии могут легко воплотиться в новые тенденции и объекты.

Водолей

Кто-то будет пытаться вывести вас из себя, сознательно или подсознательно, и ваша главная задача – не поддаваться этим провокациям, сохранять спокойствие и взвешенность. И хоть это будет сложно, все же держитесь.

Рыбы

Приятные новости в этот день окрыляют. Перспективы, которые перед вами открываются, будут очень радостными, а будущее будет казаться просто прекрасным. И на этом подъеме вы сегодня можете многое добиться.

Как сообщал ОBOZREVATEL, август будет месяцем, богатым яркими событиями. Ретроградная Венера, которая продлится до 3 сентября, принесет переживания и даже потрясения.

Кроме того, во время ретроградного движения Меркурия, Венеры и Сатурна все знаки должны быть внимательны к профессиональному росту и инвестициям.