Большие перемены или отдых: гороскоп на 28 августа для всех знаков зодиака

В жизни Львов произойдут большие перемены, день будет богатым на события. Водолеи смогут отдохнуть.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 28 августа. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Сегодня нужно очень много работать, отдаваясь по полной, продемонстрировав все свои лучшие качества, опыт и навыки. И уже сейчас вы получите благодарность за все свои труды и усердие – деньги и слова благодарности.

Телец

Обращайтесь сегодня к руководству с непростыми вопросами повышения вашей зарплаты, получения дополнительных полномочий и финансирования различных направлений деятельности. Вас обязательно должны услышать и понять.

Близнецы

Начните эту неделю с наведения порядка вокруг себя, с уборки и разборки вещей, которые давно нужно выбросить. Вдруг захочется выбросить все старое и прошлогоднее, в том числе чистить компьютер и телефон.

Рак

Физически может быть достаточно тяжело, вам приходится поднимать тяжелые вещи, много ходить, что-то носить, убирать, переезжать. Не переборщите с этими нагрузками, воспользуйтесь помощью других.

Лев

Происходят некоторые изменения в вашей жизни, и это может вгонять вас в стресс. Этот понедельник обещает быть беспокойным, вы занимаетесь различными проблемами, которые обычно решаются легко, но их большое количество способно загнать в тупик.

Дева

Вы уже планируете свои будущие шаги на осень, ведь лето уже подходит к концу, нужно будет уже хотя бы морально подготовиться к тому, что зима уже скоро и нужно к ней готовиться.

Весы

Будет много разговоров, встреч, общения. И хотя вы вынуждены повторять одни и те же слова и аргументы, все же попытайтесь найти именно те интонации, которые убедили бы людей в том, что вам нужно. Словом, попытайтесь быть более убедительными.

Скорпион

Неожиданно вам предложат вместе провести время, позовут на свидание или хотя бы на кофе, и последствия этой встречи могут быть достаточно непредсказуемыми – от новой работы, интересных проектов, так и оживления вашей личной жизни.

Стрелец

Удачный день для передвижения и разного типа путешествий, когда вы начинаете дорогу, дальнюю или не очень, позаботьтесь только о своем комфорте: подушку под голову, воду, кондиционер, не забудьте зарядку, деньги и документы.

Козерог

День активных действий, способствующих вашему развитию. Сейчас вы можете заниматься вопросами своего образования, освоения новых технологий, выбираете себе учебные программы или курсы повышения квалификации.

Водолей

Вам не очень захочется сегодня выходить из дома и вообще двигаться, да и погода не будет способствовать каким-либо активностям. Лучший вариант – продлить выходные или отпуск, договориться об отгуле или работе дома.

Рыбы

Чувствуется определенная общая заторможенность, вы еще не готовы активно впрягаться в работу и смириться с мыслью о том, что лето все-таки заканчивается и нужно возвращаться к активному труду.

Как сообщал ОBOZREVATEL, август будет месяцем, богатым яркими событиями. Ретроградная Венера, которая продлится до 3 сентября, принесет переживания и даже потрясения.

Кроме того, во время ретроградного движения Меркурия, Венеры и Сатурна все знаки должны быть внимательны к профессиональному росту и инвестициям.