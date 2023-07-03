Большие перемены или конфликты: гороскоп до 9 июля для всех знаков зодиака 

Раки получат перспективные деловые предложения, грядут большие перемены. Козерогам грозят конфликты с близкими.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на неделю до 9 июля. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Внезапно в окружении может появиться вдохновляющий вас человек, может начаться еще одна романтическая история, когда вы проявите интерес и закрутится что-то невероятное. А уж вам решать, надолго ли это или навсегда.

Телец

Пытаетесь наскоком решить одновременно кучу дел, хватаетесь за все одновременно. И, как ни странно, вам даже может все удастся, поскольку уровень энергии у вас сейчас очень высок и перед вами стоят цели, которые вас увлекают.

Близнецы

Это будет очень расслабленная неделя, когда вы можете позволить себе больше времени проводить с любимыми занятиями, в общении с приятными людьми, наслаждаясь природой и отдыхом, даже несмотря на отсутствие отпуска как такового.

Рак

Готовьтесь к переменам, ведь ваша деятельность можете получить некие интересные предложения, и вы не удержитесь и присоединитесь к ним. А это за собой повлечет очень большие трансформации, вплоть до переезда на другое место дислокации.

Лев

Ваша жизнь похожа на четкий график с определенным чередованием напряжения и отдыха, общения и уединения, четко определенными временами встреч, даже прием пищи у вас сейчас по графику, чтобы не терять время.

Дева

Самое время куда-то поехать, чтобы и впечатлений новых набраться, и мозги перезагрузить, и на людей посмотреть. И для вас сейчас не очень важно, будет ли это командировкой или поездкой по собственному желанию, ведь здесь главное – смена обстановки.

Весы

Отметите стремительное улучшение жизни по многим направлениям, например, увеличиваются финансовые поступления, и некоторые материальные ресурсы вам сейчас перепадают, с вами делятся разным добром и возможностями.

Скорпион

Очень вероятен карьерный рост, даже если вы в этом направлении ничего не делаете, даже никому не выражаете своих желаний занять какие-то должности. Вас находят, вам предлагают и хорошие условия, и хорошие деньги, и интересные позиции.

Стрелец

Вы себе слишком много запланировали, особенно учитывая лето, когда хочется меньше времени проводить за работой. Но нужно много чего успеть до определенного срока, так что без четкого распределения усилий сейчас не обойтись.

Козерог

Могут возникать некоторые вопросы, касающиеся общения между родными и близкими. Кое-кто будет пытаться вам помогать без ваших просьб, пробить ваши границы и навязать свое мнение. И вам приходится отстаивать свои права.

Водолей

Вы сейчас не слишком беспокоитесь о рабочих делах, ведь хочется меньше работать и больше отдыхать. Впрочем, ваше руководство будет иного мнения и придется все же делать вид, что вы очень озабочены производственными делами.

Рыбы

Сейчас растут доходы и вообще всяческие финансовые поступления. Вы целенаправленно над этим работали, и сейчас пора проанализировать, что же вам удалось сделать правильно в этом направлении, подвести итоги предыдущих усилий.

Как сообщал ОBOZREVATEL, Солнце перешло в знак Рака. Его сезон повышает эмоциональную чувствительность, склонность к романтике и может быть связан с перепадами настроения. Именно с ним связывают склонность людей влюбляться летом.

Июль этого года – это время ретроградной Венеры, которая может помочь вам оценить качество ваших отношений. Понять то, что вы действительно цените и чего хотите. Эти изменения могут пугать, но они необходимы, чтобы начать двигаться вперед, если вы застряли на месте.