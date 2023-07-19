Большая удача или важные встречи: гороскоп на 19 июля для всех знаков зодиака

Овны будут на вершине успеха, они получат очень хорошие новости. Водолеям предстоят важные встречи.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 19 июля. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Фортуна к вам сегодня очень благосклонна, вы можете выиграть какой-то приз, победить в конкурсе, получить что-то очень значительное и неожиданное, что придаст вам уверенность в себе и станет отличным авансом на будущее.

Телец

Главной темой сегодня станет забота о своем здоровье. Возможно, возникнет идея провести исследование или получить консультацию, сдать анализы или пропить витамины, купить путевку на курорт или начать оздоровительные процедуры.

Близнецы

Захочется новых впечатлений, и вы отправитесь на поиски чего-то нового, возможно, попробуете новые блюда или посетите учебный мастер-класс, а может, посетите новые неизведанные места или познакомитесь с очень оригинальными людьми.

Рак

На горизонте появляется приятный человек, вызывающий симпатию и даже восхищение, и ваши эмоции могут быть вполне взаимными. Неудивительно, что вас накроет романтическая волна, которая станет началом интересной любовной истории.

Лев

Бюрократические вопросы все же нужно будет решать, какими бы скучными и обременительными они ни были. Поэтому сегодня вы можете полностью посвятить день именно этим темам, оформлять бумаги, заказывать справки, посещать архивы.

Дева

Если вы сейчас планируете свой отдых, то желательно продумать все буквально до мелочей, начиная от комфорта во время дороги, ведь здесь все важно – и покой, и комфорт, и удовольствие от всего, что вы видите вокруг.

Весы

Воспоминания сегодня могут сыграть довольно важную роль, какое-то давнее фото или звонок от родственников, общение с друзьями настраивают вас на определенный творческий лад, наталкивают на интересные мысли и идеи.

Скорпион

Многое вы сегодня успеваете – и поработать на славу, и о своих правах позаботиться, и воздать должное своим увлечениям, и на время даже расслабиться, и на природе побыть. И даже все ваши личные вопросы с пользой для себя решить.

Стрелец

Вы сейчас постоянно в движении, среди людей, вокруг происходят интересные события, словом, жизнь бурлит, даже несмотря на лето и жару, когда большинству хочется отдыхать. Но вас все эти летние прелести не сбивают с верного пути, потому что предстоит очень важная цель.

Козерог

Сегодня к вам руководство будет очень благосклонным, так что можете обращаться к ним с разными вопросами, даже очень сложными и неудобными типа повышения зарплаты или получения какой-либо должности. Есть все шансы получить желаемое.

Водолей

Состоятся встречи с серьезными и ответственными людьми, от которых многое зависит. И эти переговоры будут для вас и вашей деятельности чрезвычайно важны, и будьте вежливы и убедительны.

Рыбы

Приходят очень хорошие деньги, и это будет хорошая новость, ведь ваши запасы несколько уменьшились, а счета, по которым вы должны платить, увеличиваются, да и другие долги растут. Поэтому те средства, которые вы сегодня получаете, будут очень своевременными.

Как сообщал ОBOZREVATEL, Солнце перешло в знак Рака. Его сезон повышает эмоциональную чувствительность, склонность к романтике и может быть связан с перепадами настроения. Именно с ним связывают склонность людей влюбляться летом.

Июль этого года – это время ретроградной Венеры, которая может помочь вам оценить качество ваших отношений. Понять то, что вы действительно цените и чего хотите. Эти изменения могут пугать, но они необходимы, чтобы начать двигаться вперед, если вы застряли на месте.