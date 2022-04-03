Астролог дал прогноз, завершится ли война в Украине в апреле: будет ключевая дата

Астролог Александр Беспалов заявил, что в апреле закончится соединение Марса и Сатурна, что может повлиять ход войны в Украине. Ключевой окажется дата – 7 апреля.

Об этом он заявил в прогнозе, обнародованном на канале в YouTube. По словам Беспалова, Марс символизирует агрессию, оружие и войну, а это значит, что после 7 апреля эскалация пойдет на спад.

В 1939 году, когда было соединение Марса и Сатурна, началась Вторая мировая война. Такая же комбинация сопровождала распад Советского союза и Карибский кризис.

Беспалов отметил, что конфликтная ситуация, но уже в обществе, а не на фронте может быть с 8 по 12 апреля, но в целом ближайшие три месяца будут трудными для всего населения страны, поэтому стоит заранее подготовиться.

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"В апреле нас также ожидает транзит Сатурна в Козероге…. Сатурн – это повелитель кармы, владыка кармы. Он находится в Козероге до 29 апреля 2022 года", - отметил астролог.

Он уточнил, что в такой период в 2022 году людей по всему миру косила пандемия коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, астролог Наталья Нестеренко заявила, что война в Украине положит конец режиму президента России Владимира Путина, но сами боевые действия могут затянуться. Эскалация ожидается в августе-сентябре.

Кроме того. известный французский прорицатель Нострадамус предвидел большую войну в Европе в 2022 году, но изначально считалось, что она затронет Париж. После начала вторжения России в Украину пророчества провидца пересмотрели.

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