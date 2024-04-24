Аромат будет ощущать вся улица: какие цветы посадить на лето на клумбе

Апрель – лучшее время, чтобы обустроить приусадебный участок. Важно позаботиться о подкормке почвы, увлажнении газона и посадке цветов на клумбы. У каждого есть любимые декоративные растения: кому-то нравятся разнообразные оттенки, а кто-то стремится к элегантной однотонности.

Если вы хотите, чтобы летом на ваших клумбах были насыщенные ароматы, следует обратить внимание на душистые цветы. OBOZ.UA рассказывает, какие растения стоит посадить на клумбе.

Жасмин

Жасмин обладает потрясающим ароматом и высокой концентрацией эфирных масел. Последние используют в разных областях: от косметических средств до ароматерапии. Благодаря селекционной работе удалось вывести десятки сортов жасмина, отличающихся формой цветов. Окраска цветков бывает не только белая, но и нежно-кремовая. Размер кустов тоже отличается: от низкорослых до 2-3 метров высотой, поэтому вы всегда сможете выбрать оптимально подходящий к вашему саду сорт.

Алиссум

Алисум – недооцененное, но довольно интересное растение. Это простой в выращивании однолетник, с которым вообще не должно возникнуть проблем в уходе. Семена можно высаживать как в открытую почву, так и предварительно на рассаду, а сезон цветения приходится на лето. Цветы алиссума любят пчелы и другие опылители. Алиссумы немного напоминают соцветия метельчатого флокса, но в целом вы получите невероятный цветочный ковер.

Глициния

Глицинию часто используют для декорирования арок и других вертикальных построек. Побеги могут развиваться по разным направлениям, а из цветов можно сделать красивые композиции. Глицинии оплетают решетки, заборы, стены домов и т.д. Самые популярные сорта – белые и пурпурные. Цветение продолжается в конце мая и начале июня.

Гардения

Гардения – теплолюбивый и довольно требовательный цветок. Выращивают его обычно как комнатное растение. Но опытные садоводы говорят, что можно высаживать гардении на клумбы в теплое время года с возможностью забрать в дом на зиму. Гардении цветут белыми душистыми цветками. Лучше всего растения растут в почве, богатой минеральными веществами. Гардения любит влажную землю и много солнечного света. Аромат гардении не навязчивый, в меру интенсивный и просто незабываемый. Благодаря оригинальности и насыщенности эфирные масла гардении часто используют в парфюмерных композициях.

Лилия

Лилии обладают очень выраженным и насыщенным ароматом. Современные гибриды действительно поражают разнообразием ориентальных, нежных, сладковатых ароматических нот. В среднем диаметр цветов составляет примерно 7-10 см, при этом концентрация запаха максимально высокая. Флористы советуют обратить внимание на ориентальную лилию Magic Star или не менее привлекательную Salmon Star.

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