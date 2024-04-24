Как вырастить в горшке роскошную кустовую розу: советы

Роза – цветок требовательный, поэтому вырастить его в горшке – задача непростая. Цветет роза длительное время, но все же требует внимательного ухода. Комнатные цветы произрастают в высоту до 50 см.

После приобретения растение следует пересаживать через 10-14 дней. Пригодится небольшой горшок, иначе почва начнет окисляться. Как вырастить в горшке роскошную кустовую розу и какой субстрат выбрать – читайте в материале OBOZ.UA.

Какой субстрат подойдет для роз

Субстрат должен быть рыхлым и питательным. В первую очередь следует насыпать слой дренажа из керамзита. Подойдет также речная галька, к которой потом следует добавить небольшой слой пуговицы с легкой влажностью.

Как пересадить розу

Выньте розу из старого горшка вместе с земляной грудкой. Пересадите растение с тем же комом в новую емкость и добавьте субстрат. Тщательно полейте растение и поставьте в подходящее место. Розе требуется достаточная циркуляция воздуха. Не забывайте регулярно проветривать помещение, но защищайте растение от сквозняков.

Температура воздуха, влажность и освещение

Оптимальная температура воздуха для роз составляет от 14 до 25 °C.

Оптимальная влажность – не менее 50%.

В жару можно производить ежедневное легкое опрыскивание, а когда растение перейдет в период покоя, опрыскивание нужно сократить максимум от 2-х до 3-х раз в неделю.

Комнатная роза будет хорошо расти при рассеянном свете. В полдень лучше прятать растение от активных солнечных лучей, иначе возрастает риск появления ожогов на листьях.

Как ухаживать за розой

Розы склонны к появлению вредителей и болезней. Из-за чрезмерного полива и недостатка удобрений на листьях часто появляются пятна.

Специалисты советуют прежде всего попробовать опрыскивание мыльным раствором с содой. А поврежденные листья следует сразу удалять.

Можно также обработать растение раствором с железным купоросом или хлорокисью меди.

Определить ошибки в уходе достаточно просто:

опадающие листья свидетельствуют о неправильном поливе и недостатке удобрений;

если начинают гнить корни – вероятно, вы чрезмерно поливали субстрат или роза стоит в слишком холодном помещении;

о недостаточном поливе и низкой влажности воздуха свидетельствует опадание бутонов;

а если роза не цветет – вероятно, вы не сделали пересадку и обрезку перед зимой (при необходимости).

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