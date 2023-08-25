10 правил этикета, которые должен знать каждый: это сделает вас лучшим человеком

Кто-то воспринимает этикет как собрание устаревших правил для чопорных людей. Но на самом деле обладание базовым этикетом это не столько о самопрезентации, сколько о комфорте для себя и окружающих. Человек, умеющий соответствующим образом вести себя, способен налаживать взаимно уважительное, а значит, успешное взаимодействие с другими при любых обстоятельствах. Еще и таким образом, чтобы в выигрыше оставались все.

Видео дня

Самое приятное здесь то, что не обязательно штудировать целую кучу правил и загонять себя в рамки. Чтобы стать лучшей версией себя, достаточно использовать всего 10 основных рекомендаций. OBOZREVATEL рассказывает о них подробнее.

Используйте правильные приветствия

Здороваясь с кем-то, не забывайте об улыбке. Она будет кстати, даже если вы не знаете, что именно сказать. Так же, как и слова: "Приветствую! Как ваши дела?". При первой встрече с кем-то также важно представиться и установить зрительный контакт во время рукопожатия.

Говорите "пожалуйста" и "спасибо"

Этим формулам вежливости нас учат с самого детства. И не зря. Это простые слова, которые, однако, все равно приятно услышать в ответ на услугу или любезность. А человек, который ими пользуется, непременно оставляет после себя положительное впечатление.

Соблюдайте хорошие манеры за столом

Нет, здесь речь не идет о знании всех нюансов сервировки и использовании полного набора приборов. Достаточно не жевать с открытым ртом, не держать локти на столе, уметь правильно держать нож с вилкой и соблюдать другие базовые правила. Нередко вы сидите за столом не в одиночестве, поэтому важно, чтобы всем во время еды было комфортно. Этикет в этом очень помогает.

Следите за своими словами

Ругань, слова-паразиты, большое количество жаргонизмов способны сильно испортить впечатление о человеке, особенно незнакомом. Поэтому постарайтесь избегать их, особенно когда общаетесь с незнакомыми или малознакомыми людьми.

Уважайте личное пространство

Тому, насколько важна социальная дистанция, нас научила пандемия коронавируса. Но придерживаться ее нужно, даже не во времена карантина. Не стойте слишком близко к людям и всегда спрашивайте, прежде чем коснуться кого-либо. От того, что вы будете дышать стоящему впереди вас человеку прямо в ухо, очередь быстрее двигаться не станет. Поэтому дайте себе и другим немного пространства.

Одевайтесь соответственно

Одевайтесь сообразно случаю и месту, учитывая дресс-код и культурные нормы, а также текущую погоду. Если вы не очень уверены в дресс-коде мероприятия, помните, всегда лучше одеться несколько более тщательно, чем слишком расслабенно. И не забывайте соблюдать личную гигиену – чистка зубов, регулярный душ и своевременная стирку так же важны, как и тщательно подобранный гардероб.

Будьте хорошим слушателем

Обходительный человек не только сам знает, что, как и когда говорить, он тоже умеет слушать слова других. Обращайте внимание на то, что говорят люди, и проявляйте интерес к их мнению. Не перебивайте и не доминируйте в разговоре. И обязательно относитесь с уважением к любой точке зрения – не торопитесь исправлять чужие ошибки или убеждать других в том, что они неправы.

Спрячьте телефон

Когда вы общаетесь с кем-то, уделите все свое внимание этому человеку. Это, в частности, означает необходимость спрятать мобильный телефон и не использовать его до конца беседы. Если вы ждете важного звонка или сообщения и вам нужно иметь гаджет под рукой, предупредите об этом заранее. Не дайте человеку почувствовать, что телефон вам интереснее, чем он.

Будьте понятны другим

Искусство общения состоит в том, чтобы выражать свои мысли доступным для других образом. Используйте краткие предложения понятной структуры, избегайте чрезмерного использования терминологии, формулируйте все четко. Следите за языком тела – люди не должны видеть от вас невербальные сигналы агрессии или раздражения.

Будьте пунктуальны

Постоянно опаздывать – это проявлять неуважение ко времени других людей. Поэтому избавьтесь от этой привычки раз и навсегда. Если вы все же не можете прибыть вовремя, не забудьте об этом обязательно предупредить и извиниться.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о 10 новых правилах этикета, без которых нельзя считаться вежливым современным человеком.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.