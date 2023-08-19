Новые правила этикета, которые вы могли не знать: топ-10

Поведение, взгляды и ценности общества постоянно меняются, поэтому правила этикета меняются вместе с ними. Чтобы чувствовать себя комфортно и не создавать неудобную ситуацию, нужно соблюдать современные нормы.

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Издание The Cut опубликовало топ-10 правил, которые помогут правильно вести себя в разных ситуациях. Эти нормы больше касаются эмоционального самочувствия человека.

Вы не должны следить за творческими идеями друзей

Если вам не нравится то, что создают ваши друзья или знакомые, то не обязательно смотреть видео или пробовать их продукт. Не нужно идти против себя, достаточно похвалить друга и поддержать, если он в этом нуждается.

Не отвечайте комплиментом на комплимент

Когда делают комплимент, то человек часто чувствует себя неудобно и тоже хочет сделать комплимент в ответ. Но не всегда это выглядит искренне, поэтому лучше просто поблагодарите.

Не говорите людям, что они на кого-то похожи

Не все люди могут понять их сравнение, например с какой-то знаменитостью. У каждого есть свое понятие о красоте, поэтому, на первый взгляд, этот безобидный комплимент может оскорбить кого-то.

Отменять вечернюю встречу нужно не позже 14:00

Если вы запланировали встречу вечером, но у вас появились планы, важно заранее об этом предупредить человека. Возможно, за это время ваш партнер сможет найти себе другую компанию на вечер. Поэтому цените время каждого.

Не используйте друзей в спорах с партнером

Между партнерами могут возникать ссоры, но не стоит в это впутывать друзей и рассказывать им все или жаловаться на любимого человека. Потому что позже вы, может быть, помиритесь, а у друзей все равно останутся неприятные чувства.

Не спрашивайте о защитной маске

Пандемия коронавируса внесла значительные изменения в нашу жизнь, но некоторые люди уже отвыкли от ношения масок, поэтому не нужно ставить человека в неловкое положение и спрашивать, почему он без маски. Причин может быть много, о которых не всегда хочется рассказывать.

Используйте "ты" вместо "я"

Если вы часто используете термин "я знаю" при разговоре с человеком, то лучше сказать "ты прав".

Деловую переписку можно проводить и вне рабочего времени

В деловом этикете указано, что решать рабочие вопросы можно только в рабочее время, но если вы напишете человеку в социальной сети или в мессенджере, это не будет ошибкой. Потому что человек сам решает, когда ему лучше ответить на такое сообщение.

Во время ужина с друзьями делите счет поровну

Если вы собрались большой компанией поужинать в ресторане, то после того, как принесут счет, не нужно высчитывать, кто сколько съел и выпил. Чтобы избежать неприятной ситуации, лучше разделите счет поровну.

Включите камеру во время видеовызова

Когда вас пригласили на встречу на видеоконференцию, где все участники включили камеры, вам тоже необходимо это сделать. Если такой возможности нет, заранее нужно предупредить об этом организатора.

Ранее OBOZREVATEL публиковал правила речевого этикета, которые помогут показать свою воспитанность в беседе.

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