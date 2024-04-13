Знают очень мало людей: как еще можно назвать украинским копченую еду

Украинская кухня богата разнообразными блюдами, среди которых особое место занимает еда, приготовленная с помощью дыма. Обычно люди называют ее "копченою", но это не единственный правильный вариант.

Слово "копчений" можно найти в словарях, однако у него есть удельный украинский аналог. О нем рассказала Ирина Павленко в программе "Говорим".

В украинских словарях без проблем можно найти слово "копчений". В них приводятся следующие примеры:

Мати.. присувала мені.. копчений волячий язик (Коцюб., II, 1955, 364);

Ілля дістав із скриньки хліб, копчену ковбасу, в’яленого ляща (Десняк, Десну.., 1949, 388).

Однако этот вариант часто называют искусственно навязанным нам россиянами., поэтому рекомендуют использовать более правильный украинский эквивалент.

Наверное, вы уже когда-то слышали слово "вудити" в контексте рыбалки. Это значит ловить рыбу с помощью удочки. Однако "вудити", как и некоторые другие украинские слова, имеет несколько значений.

"Вудити" – это также готовить пищевые продукты, используя дым, то есть коптить. То есть вместо слова "копчений" можно употреблять слово "вуджений".

Примеры:

Вуджений сир;

Вуджена риба;

Рожни крутилися над вогнем з шматками вудженого сала;

І ще через одно наше місто славне: тут вудять дуже смачні шинки.

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