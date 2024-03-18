Знают единицы: куда в стиральной машинке добавлять уксус

Уксус – это не только универсальный кухонный ингредиент, но полезный помощник в домашнем хозяйстве. Его можно использовать для чистки различных поверхностей, удаления запахов и даже для стирки одежды.

Однако не все знают, куда и сколько уксуса нужно налить, чтобы не повредить стиральную машину. House Digest рассказали, как правильно использовать кислоту, для того, чтобы сделать вашу одежду мягкой, пушистой и свежей.

Уксус, как смягчитель для ткани – это лучший выбор для людей с чувствительной кожей, поскольку, в отличие от традиционных средств для стирки, он не содержит резких и раздражающих ароматов.

Куда добавлять уксус

Куда и как добавлять уксус, чтобы смягчить вашу одежду, будет зависеть от того, какая у вас стиральная машина.

Если у вас прибор с передней загрузкой, следует налить белый уксус дистиллированный в отделение для кондиционера для белья.

Для стиральных машин с верхней загрузкой добавьте 1/2 стакана дистиллированного белого уксуса в дозатор прибора во время цикла полоскания.

Независимо от типа стиральной машины, убедитесь, что вы не смешиваете уксус с отбеливателем, поскольку это сочетание создаст токсичные пары.

Уксус является не только отличной альтернативой смягчителя для ткани, но и одним из лучших способов очистки вашей стиральной машины.

Для этого налейте два стакана кислоты в ящик для стирального средства, установите горячую температуру воды и дайте прибору работать в течение полного цикла стирки. После этого следует очистить стиральную машину от уксуса. Добавьте 0,5 стакана пищевой соды в барабан, снова включите прибор.

Если у вас стиральная машина с верхней загрузкой, то уксус нужно наливать прямо в барабан.

Риски связаны с использованием уксуса

Не стоит использовать уксус, как смягчитель для ткани, чаще раза в неделю. Частая стирка с кислотой может быть слишком жесткой для одежды, особенно для деликатных тканей.

Также не нужно чистить стиральную машинку уксусом каждый день, ведь это может привести к коррозии.

Кроме того, кислота может повредить резиновые детали в приборе, поэтому убедитесь, что вы не наливаете слишком много уксуса.

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