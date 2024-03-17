Бабушкин лайфхак для уборки на самом деле делает все только хуже: вот как никогда не нужно делать

Все мы с детства помним бабушкины советы по уборке. Некоторые из них действительно мудрые и провереные временем, однако другие могут не только быть неэффективными, но и навредить вашему дому.

Сегодня речь пойдет о давнем лайфхаке, согласно которому с помощью газеты можно помыть окна быстро и без разводов. Он до сих пор пользуется популярностью, но профессиональная клининговая компания Jetlag Remedy объяснила в TikTok, почему стоит использовать профессиональные чистящие средства.

Вероятно, люди решили начать мыть окна с помощью газет, потому что раньше у них не было альтернативы. Но сегодня, когда на магазинных полках можно найти множество разных тряпок, а новости можно почитать в интернете, газеты перестали иметь практическую ценность.

Однако некоторые люди до сих пор задумываются над тем, чтобы попытаться помыть окна газетами. Впрочем не стоит тратить на это свое время, потому что этот способ не только не поразит вас эффективностью, но может оставить дополнительные загрязнения.

Газеты действительно впитывают влагу, что может предотвратить появление разводов, но параллельно с этим они могут оставить на стекле чернила и остатки бумаги. Эксперты рекомендуют использовать специальные моющие средства и микрофибровые салфетки, потому что они точно не разочаруют.

Также пожилые люди не редко подчеркивают, что нужно использовать только натуральные материалы и средства во время уборки. Якобы всякая химия может навредить и здоровью, и поверхностям, которые мы очищаем. Поэтому следует использовать уксус.

На самом деле уксус – это действительно дешевый, натуральный продукт, обладающий антибактериальными свойствами. Но Jetlag Remedy предупреждает, что его можно использовать не на всех поверхностях.

Например, кислота может повредить поверхности из натурального камня, такого как мрамор, гранит и т.д. Также не стоит использовать уксус для чистки деревянных полов, мебели и некоторых других материалов.

Поэтому доверяйте лайфхакам из прошлого, но обязательно перед использованием проверяйте, чтобы убедиться в том, что они безопасны и эффективны для конкретной поверхности.

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