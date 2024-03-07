Знают далеко не все: чем отличаются цифры и числа

На первый взгляд слово "цифра" и "число" кажутся синонимами. Однако, на самом деле, это два разных понятия, которые имеют четкое разграничение.

Мы используем эти термины почти каждый день и даже не задумываемся о том, что делаем это неправильно. Известный украинский учитель, языковед и доцент Киевского университета Б. Гринченко Александр Авраменко рассказал о разнице между цифрами и числами.

Даже носители языка нередко совершают ошибки в речи из-за сходства некоторых слов и понятий. Иногда из-за этого может возникнуть недоразумение или путаница, поэтому пора расставить все точки над "i".

Цифры (от арабского "сифр" ("ноль")) – это графические символы, которые используются для обозначения чисел.

Мы чаще используем именно арабские цифры. К ним относятся – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. То есть их всего десять.

А числа – это абстрактные математические понятия, описывающие количественные характеристики предметов, явлений, процессов. Для того чтобы обозначить определенное число, необходимо использовать символы, то есть цифры.

Чтобы обозначить на письме число десять нужно использовать две цифры – 1 и 0.

Другими словами, число – это количество, а цифра – знак для обозначения количества.

Как для написания слов мы используем буквы, так и для написания чисел нужно использовать числа.

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