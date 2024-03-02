Что означает колоритное украинское слово 'цмулить': объяснение

Украинский язык богат колоритными словами, которые не всегда можно найти в словарях. Например, слово "цмулити" можно встретить удивительно редко, потому что его значение заменили более современные соответствия.

Об этом и еще нескольких колоритных словах, которые могут обогатить ваш украинский язык, рассказал известный украинский учитель, языковед и доцент Киевского университета Б. Гринченко Александр Авраменко.

"Цмулити" – значит пить что-то с удовольствием, смакуя каждый глоток. Это может касаться любого напитка, будь то чай, кофе, компот или даже просто вода.

Кроме того, языковед напомнил о еще двух редкостных, колоритных слов, которые обозначают действия и могут сделать вашу речь более благозвучной и особенной.

К примеру, гайнувати – это тратить впустую. А шаріти или шарітися – это краснеть.

Эти слова являются очередным доказательством богатства, уникальности и красоты русского языка. А именно термин "цмулити" – это отличный пример того, как украинский язык может передать тонкие эмоции и ощущения.

"Запомните эти слова и употребляйте их в своей речи, ведь это сокровище, которое передали нам наши предки", – призвал Александр Авраменко.

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